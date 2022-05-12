港府逮補何韻詩、陳日君 香港邊城青年跨海聲援

香港邊城青年今聯合公民團體及各界人士於立法院外舉行記者會，抗議黑警恐怖統治，聲援被捕的信託人。（記者謝君臨攝）

2022/05/12 16:47

〔記者謝君臨／台北報導〕香港政府11日以「港版國安法」拘捕歌手何韻詩、天主教香港教區榮休主教陳日君等「612人道支援基金」信託人。香港邊城青年今（12）日聯合公民團體及各界人士於立法院外舉行記者會，抗議黑警恐怖統治，聲援被捕的信託人，以及其他被中共、港警誣告罪名而身陷囹圄的人權捍衛者、抗爭者。

香港邊城青年秘書長馮詔天（Sky）表示，本月8日，港警出身的李家超在中共安排下，沒有競爭者、沒有普選、沒有民主，成為了香港的傀儡統治者，正式掀開「黑警治港」序幕。

請繼續往下閱讀...

馮詔天說，僅僅3日，李家超即開出第一槍，對準在「反送中」運動中為受傷、被捕手足提供全面支援的「612人道支援基金」。而何韻詩、陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭等5名基金信託人，因涉嫌違反港版國安法條文中「勾結外國勢力罪」而全部被捕，許寶強更是在原定離開香港時於機場被捕。

馮詔天強調，港版國安法下的香港，已處於無限追溯的狀態。香港現在成爲一個「大監獄」，出不來也進不去。新任中共傀儡特首唯一的工作，就是確保香港將不再有民主、自由，不斷進一步打壓異己，而異己就是我們每一個香港人，這正是說明香港人並非中國人的最大證據。

天主教神父吳偉立感慨陳日君是香港的良心，在此我們堅守社會的良心及原則，希望對香港追求公義良知的人給予支持。

民進黨立委管碧玲表示，這是逮捕政治良心犯的惡行，她給予港府嚴厲譴責，並支持香港抗爭的人們。香港仍有值得我們援助的自由主義者，在極權壓力下選擇留在香港，追求民主的普世價值，直接面對極權政府的打壓，這是非常不容易的事情，我們應該給予支持與聲援。

中研院台史所副研究員吳叡人教授指出，這絕非獨立個案，去年已摧毀了60幾個公民組織，面對極權我們必須大聲疾呼，不能懼怕。我們必須把政治庇護和移民分開審視，對於已到台尋求庇護的年輕人，我們應該開啟庇護機制，讓他們能在台灣好好生活下去，而不是任由極權剝奪他們的人生。

台灣國會香港友好連線會長、無黨籍立委林昶佐表示，我們看到他們對於香港民主派和公民團體的打壓根本沒有停歇，包括那些人道工作的個人及團體，也成為他們壓逼的對象。台灣沒有猶豫的本錢，應該要持續在國際社會上為香港發聲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法