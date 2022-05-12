卸任主委前率新人亮相 吳怡農︰大選目標打倒藍白、參選人全當選

吳怡農說，民進黨在台北市不久前才完成非常激烈的選舉，最後推出9位新人參選人、17位資深議員，希望社會大眾看到民進黨在不同世代的人才。（記者楊心慧攝）

2022/05/12 16:50

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市議員六大選區共提名26位參選人，其中共有9位政治新秀出線，台北市黨部主委吳怡農今率領9位新人到圓山保齡球館亮相，手拿保齡球，高喊「重磅出擊，十拿九穩」口號，力拼年底的九合一大選全員勝選、修憲公民複決過關，吳怡農表示，希望26位參選人全數都能進到市議會，相信團結一致，讓大家看到民進黨人才服務的熱誠，年底一定能獲得大家支持。

今年獲得提名的9位政治新秀為士林北投區的林延鳳、陳賢蔚；內湖南港區的何孟樺；松山信義區的張文潔；中正萬華區的邵維倫、洪婉臻；大安文山區的趙怡翔、陳聖文、詹晉鑒等人。

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吳怡農說，民進黨在台北市不久前才完成非常激烈的選舉，最後推出9位新人參選人、17位資深議員，希望社會大眾看到民進黨在不同世代的人才，目前他仍是台北市黨部主委，責任是把新人介紹給大家，另外還希望透過這機會，呼籲大眾要打滿疫苗，現在要打倒對病毒的恐懼，盡快回歸正常生活。

吳怡農認為，民進黨支持年輕人參政、鼓勵新人投入選舉，新人在爭取勝選時，應持續深入社區，主動關心市民的防疫狀況，並促進增加疫苗覆蓋率，盼能度過現在防疫最關鍵的時刻，接下來的時間，我們和中央聯手，照顧好地方民眾。

吳怡農強調，上次議員選舉結果不太理想，有些人差點就當選，這次記取上次教訓，要努力贏得選民支持，除動員、勤跑行程外，也希望大家看到民進黨人才的服務熱忱。

士林北投的林延鳳表示，如果以保齡球專業術語，就是希望年底選舉像打保齡球一樣滿分、開出紅盤，26席全上，讓民進黨成為台北市議會最大黨，如果說保齡球瓶全倒的話，就是國民黨和民眾黨可以全倒。

陳賢蔚說，今天是國際護理師節，我們也送了飲料到快篩站給護理人員打氣，大家齊心度過疫情，他也希望能夠勝選，帶給士林北投、全台北市更好的生活；何孟樺表示，盼年底選戰議員能全壘打，市長的部分也能盡快提出好人選，帶領大家選舉。

邵維倫表示，他在中正萬華已服務15年，同時他也身為「我是萬華人版主」，未來將以嶄新的方式來服務地方。洪婉臻強調，她是基層出身艋舺菜市場的女兒，一步一腳印走到現在，希望年底與前輩將中正萬華4席拿下。

「口譯哥」趙怡翔指出，他期待集合專業貢獻，讓台北發展更好；陳聖文則說，年底一起努力全壘打；詹晉鑒表示，將透過律師專業為市民謀福利。

台北市黨部主委吳怡農。（記者楊心慧攝）

台北市黨部主委吳怡農今率領9位新人到圓山保齡球館亮相，手拿保齡球，高喊「重磅出擊，十拿九穩」口號。（記者楊心慧攝）

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