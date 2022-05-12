立委對短中期減碳目標看法不一 國家溫室氣體減量目標待協商

立法院社環、經濟、財政、內政、交通、教育及文化委員會今日繼續聯席審查「溫室氣體減量及管理法」修正草案。（記者羅綺攝）

2022/05/12 11:39

〔記者羅綺／台北報導〕立法院社環、經濟、財政、內政、交通、教育及文化委員會今日繼續聯席審查「溫室氣體減量及管理法」修正草案，針對第4條國家溫室氣體長期減量目標，立委們看法不一，有人要求明確將2030年、2040年減碳目標入法，也有人認為逐年限縮溫室氣體排放即可，最終因未能達成共識，召委賴惠員宣布條文保留。

立法院6個委員會昨日起展開連續2天的「溫室氣體減量及管理法」修正草案聯席審查，但昨日僅審查前3條，其中第1條的立法原則，從原來的落實「環境正義」，擴大為納入「世代正義、環境正義、公正轉型」等概念；而第2、3條的權責機關及名詞解釋則保留。

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今日的審查從第4條「國家溫室氣體長期減量目標」開始，行政院版本提出「國家溫室氣體長期減量目標為2050年溫室氣體淨零排放」，對此，外界多對於「2050淨零排放目標」入法立場一致。然而除了2050年淨零排放外，立委們也關心2030年、2040年的減碳目標，民眾黨團提案2040年減排50%，並限制2040年禁售燃油機車、全面禁用一次性塑膠製品等；立委林淑芬版本則新增「逐年限縮溫室氣體排放量」。

立委陳椒華表示，行政院版條文只有長期減碳目標，也就是2050年前要達到淨零排放，但少了短中期的減碳目標，「這樣的長期減碳目標等於是空的」，時代力量建議，2040年要訂定減量50%的目標。立委蔡壁如也說，沒有中短期目標，是否代表這一代都不用減碳，把責任留給下一代，到最後10年才來減碳。

環保署環管處長蔡玲儀說，行政院版草案第10條已明訂未來要達成國家長期減量目標，並以5年為一期，其中委員提出的2030、2040年等目標已被囊括。

立委林淑芬則認為，草案納入「逐年限縮」可以增加法律強度，由能讓政策有彈性，且沒有設定一定要減量多少，不會造成行政部門困擾，又不會落人口實，否則若都沒訂定中長期目標，只有5年一期，會被外界認為政府沒有決心，將問題丟給後代。

而後召委賴惠員裁示環保署依據林淑芬版本與委員協商，納入「逐年限縮溫室氣體排放量」文字，但遭到立委林維洲反對，表示不同意以單一委員版本協商，最後賴惠員改為宣布第4條條文保留。

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