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    只說加油卻變間諜！林智鴻：李孟居不是間諜的料、該讓他回來了

    高市議員林智鴻（左二）向中共喊話，強調李孟居（右一）不是間諜的料。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員林智鴻（左二）向中共喊話，強調李孟居（右一）不是間諜的料。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/12 08:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員林智鴻今指出，好友李孟居應該是人類史上第一位說加油、就變成間諜的人物！但他就是對任何事充滿好奇，很善良無害的一個人，根本不是間諜的料，既然已服刑出獄，請中共當局讓他回台灣跟家人團圓吧！

    林智鴻指出，友人李孟居2019年被自己的「好奇心殺死一隻貓」，除了到香港反送中和平集會現場對民眾說加油，也在中共面對香港民眾做武力集結時刻，隨手拍了入住飯店外新聞報導公開的車輛畫面，就這樣被中共指控是間諜，入獄服刑。

    他感慨表示，李孟居應該是人類史上第一位，說加油就變成間諜的人物，他在去年已經服刑結束離開監獄，但目前在服附加刑；大家沒有聽錯，中共還有附加刑這種事，造成他出獄卻不能回台，持續受到中共監控中。

    林智鴻向中共當局喊話，說明李孟居就是對任何事充滿好奇，很善良無害的一個人，沒事就去照顧一下流浪狗和視障人士，也會找大學生跳街舞，有時候言行無厘頭，講的笑話讓人搖頭。

    他強調，自己認識的李孟居根本不是間諜的料，既然他已經服刑出獄，請中共當局讓他回台灣跟家人團圓，與朋友相聚吧！

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