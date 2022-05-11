痛罵邱淑媞防疫觀點「滿紙荒唐」 沈富雄發文論「共存」新主張

前立委沈富雄在臉書上發文批評邱淑媞的言論是「謬論」，並也提出自己對於共存的主張。（資料照；本報合成）

2022/05/11 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕前立委沈富雄今（11）日在臉書上發文指出，近來不少知名人士因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策吵個不停，媒體人陳文茜、前台大醫院感染科醫師「林氏璧」（本名孔祥琪）與前衛福部國健署署長邱淑媞3人「打成一團」，讓他啞然失笑，其中，他覺得邱淑媞提出的觀點可說是「滿紙荒唐」。

沈富雄引述，陳文茜前幾天引述防疫故事，卻被「林氏璧」撰文列舉打臉、逐一糾正錯誤觀念，「陳是愛心滿滿，文如其人的公眾人物，但欠缺醫療專業背景。林（孔）則是不忍夫人過勞，又具公衛薰陶的前感染科醫師。邱則是全身甲冑的前公衛官員。三人雞同鴨講，國人如入五里霧中」。不過，陳文茜快速婉轉認錯，「林氏璧」盡責而己、不再多言，只有邱淑媞提出了4個觀點，「滿紙荒唐，而且肝火旺盛，火力四射」。

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沈富雄指出，前國民健康署長邱淑媞主張「Omicron沒有群體免疫」、「共存是社會屠殺」、「毒性雖低，但仍造成大量傷亡」以及「主張共存是與政客唱和」；沈富雄不客氣地說，這些言論根本是「謬論」。

沈富雄說，邱淑媞的這些謬論，「讓我雖身處海外，仍不得不善盡言責」。沈富雄有自己的防疫主張，例如已決定被「共存」的細菌或病毒就不再適用「傳染病防治法」及量身定做的「特別法」；人毒之間達成無可奈何的「共存」妥協，因此，警戒分級、匡列、疫調、檢疫、隔離、自主防疫等均屬徒勞無功，應即停止；解封後的「非藥物防疫法」（NPI）更改如下：（1）洗手：衛生好習慣，沒有疫情也可繼續；（2）口罩：隨意；（3）社交距離：無法執行應予廢止。

沈富雄也稱，目前台灣有幾個當務之急：

（1）停止所有徒勞無功、勞民傷財、徒增民怨的衛生行政及公衛防疫工作。

（2）密切注視每日中重症數的上升趨勢，並從寬備足病床數。

（3）需從寬使用口服及針劑的制毒特效藥，寧可浪費，切勿吝嗇。

（4）由輕症轉為中重症的病例應嚴密監控並從速防止其發生，如已發生應速處理。

（5）應在超商門市設血氧機，免費供人民就近檢測。

（6）除非懷疑已得病並有可能轉為中重症，否則無需快篩，更不必做PCR。

（7）入境旅客的居家檢疫應與國人同一標準，3+4很快將不勝負荷，0+7「做做樣子」便足矣。

前立委沈富雄。（資料照）

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