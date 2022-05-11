為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    痛罵邱淑媞防疫觀點「滿紙荒唐」 沈富雄發文論「共存」新主張

    前立委沈富雄在臉書上發文批評邱淑媞的言論是「謬論」，並也提出自己對於共存的主張。（資料照；本報合成）

    前立委沈富雄在臉書上發文批評邱淑媞的言論是「謬論」，並也提出自己對於共存的主張。（資料照；本報合成）

    2022/05/11 19:40

    〔即時新聞／綜合報導〕前立委沈富雄今（11）日在臉書上發文指出，近來不少知名人士因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策吵個不停，媒體人陳文茜、前台大醫院感染科醫師「林氏璧」（本名孔祥琪）與前衛福部國健署署長邱淑媞3人「打成一團」，讓他啞然失笑，其中，他覺得邱淑媞提出的觀點可說是「滿紙荒唐」。

    沈富雄引述，陳文茜前幾天引述防疫故事，卻被「林氏璧」撰文列舉打臉、逐一糾正錯誤觀念，「陳是愛心滿滿，文如其人的公眾人物，但欠缺醫療專業背景。林（孔）則是不忍夫人過勞，又具公衛薰陶的前感染科醫師。邱則是全身甲冑的前公衛官員。三人雞同鴨講，國人如入五里霧中」。不過，陳文茜快速婉轉認錯，「林氏璧」盡責而己、不再多言，只有邱淑媞提出了4個觀點，「滿紙荒唐，而且肝火旺盛，火力四射」。

    沈富雄指出，前國民健康署長邱淑媞主張「Omicron沒有群體免疫」、「共存是社會屠殺」、「毒性雖低，但仍造成大量傷亡」以及「主張共存是與政客唱和」；沈富雄不客氣地說，這些言論根本是「謬論」。

    沈富雄說，邱淑媞的這些謬論，「讓我雖身處海外，仍不得不善盡言責」。沈富雄有自己的防疫主張，例如已決定被「共存」的細菌或病毒就不再適用「傳染病防治法」及量身定做的「特別法」；人毒之間達成無可奈何的「共存」妥協，因此，警戒分級、匡列、疫調、檢疫、隔離、自主防疫等均屬徒勞無功，應即停止；解封後的「非藥物防疫法」（NPI）更改如下：（1）洗手：衛生好習慣，沒有疫情也可繼續；（2）口罩：隨意；（3）社交距離：無法執行應予廢止。

    沈富雄也稱，目前台灣有幾個當務之急：

    （1）停止所有徒勞無功、勞民傷財、徒增民怨的衛生行政及公衛防疫工作。

    （2）密切注視每日中重症數的上升趨勢，並從寬備足病床數。

    （3）需從寬使用口服及針劑的制毒特效藥，寧可浪費，切勿吝嗇。

    （4）由輕症轉為中重症的病例應嚴密監控並從速防止其發生，如已發生應速處理。

    （5）應在超商門市設血氧機，免費供人民就近檢測。

    （6）除非懷疑已得病並有可能轉為中重症，否則無需快篩，更不必做PCR。

    （7）入境旅客的居家檢疫應與國人同一標準，3+4很快將不勝負荷，0+7「做做樣子」便足矣。

    前立委沈富雄。（資料照）

    前立委沈富雄。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    喊話中央「先停火」 柯文哲：撐過下週「再來聊天」
    2022/05/11 18:42

    喊話中央「先停火」 柯文哲：撐過下週「再來聊天」
    麻吉翻臉？！中國捍衛清零政策 批譚德塞發言「不負責任」
    2022/05/11 18:04

    麻吉翻臉？！中國捍衛清零政策 批譚德塞發言「不負責任」

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    健康網》戴口罩太悶熱狂冒痘 醫：「這5招」有效抗痘
    2022/05/11 17:07

    健康網》戴口罩太悶熱狂冒痘 醫：「這5招」有效抗痘
    PCR量能吃緊！北市增8265例「有黑數」 柯文哲：病床還夠撐10天
    2022/05/11 17:05

    PCR量能吃緊！北市增8265例「有黑數」 柯文哲：病床還夠撐10天

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播