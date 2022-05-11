建置保安處分裁定審查規範 政院、司院明擬會銜通過

行政院長蘇貞昌明天主持院會，擬通過修法會銜司法院共同提出，將建置各類型保安處分裁定審查程序規範，以完善正當法律程序。（資料照）

2022/05/11 17:01

〔記者李欣芳／台北報導〕司法院通過會銜行政院，修正「刑事訴訟法」、「刑事訴訟法施行法」修正草案，將建置各類型保安處分裁定審查程序規範，以完善正當法律程序，行政院已完成跨部會審議，預定提報行政院明天召開的院會通過，由兩院會銜提出修法，送請立法院審議。

司法院大法官釋字第799號解釋，已就性侵害犯罪「刑後強制治療」處分的宣告及停止，指示應提供正當法律程序保障，考量保安處分相關裁定種類眾多，其中「監護制度」剛修正增加延長處分類型，司法院認為有綜整處理各相關程序的必要，因此除強制治療外，本次修正更將範圍擴及監護、禁戒、保護管束及驅逐出境等各類型保安處分。

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行政院明天召開的院會擬通過上述修法，由政院與司院會銜提出修法送請立院審議，這次修法將聲請裁定宣告保安處分之種類，依人身自由之拘束程度而為區分，有拘束人身自由類型之處分，例如許可延長監護、施以強制治療、撤銷保護管束執行原處分，及非拘束人身自由類型之處分，例如免除處分之執行、停止強制治療、付保護管束、因執行保安處分而免其刑之執行等。

檢察官聲請時，應以聲請書敘明理由及證據，並以繕本通知受處分人；檢察官對於聲請許可延長監護、施以強制治療，或許可執行拘束人身自由處分，應遵期提出，使法院能夠充分審慎裁定，但釋明正當事由者為例外，以兼顧受處分人之權益及社會安全維護。

草案也明定保障受處分人如因身心障礙，致無法為完全陳述時，應指定公設辯護人或律師為其辯護，並準用輔佐人規定，使有親友、社工人員或其他專業人員為輔佐人陪同在場。

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