盧秀燕說「中市醫療量能都快崩潰」 議員批打擊一線醫護士氣

市長盧秀燕日前說「台中市醫療量能都快崩潰」，民進黨市議員林祈烽批打擊士氣。（記者蘇金鳳攝）

2022/05/11 16:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕Omicron疫情大爆發，台中市近幾天都有2、3千例的確診案例，衛政和醫護人員都忙到沒有時間休息，但市長盧秀燕日前面對媒體時竟脫口說「台中市現在1天1千多人確診，醫療量能都快崩潰」，市議員林祈烽今天在市議會質詢時表示，很多衛生及醫療人員打電話向他反映，市長身為台中市防疫最高指揮官，講話怎可如此不負責任，這是打擊醫療人員士氣。

副市長陳子敬為市長緩頰，認為她的本意是指衛生局同仁都很辛苦；衛生局長曾梓展則表示，市長的說法是希望大家能體諒公衛和醫療人員的辛苦，強調請市民多體諒，台中市的專責病房還有60％，原有300多床專責病房現在已開到800多床，目前還有600多床的空床可以使用，應該是有邏輯上的誤會。

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民進黨市議員林祈烽今天在市議會痛批，市長盧秀燕日前前往衛生局慰問員工時，大家都感謝市長，認為防疫是他們應該要做的事，完全沒有抱怨。沒想到市長7日去視察快打站，面對媒體訪問時竟說出「台中市現在一天1000多人確診，醫療量能都快崩潰」的話，讓多位醫護感到無言和生氣。

林祈烽表示，衛生局所有同仁都很辛苦，台中市的防疫可以做得這麼好都要歸功於衛生局員工和第一線醫護的辛勞，大家犧牲寶貴的時間，甚至沒有休假，就是為了要撐住台中的防疫工作，結果市長卻告訴市民「台中市的醫療量能快崩潰。」

林祈烽批評市長講話不負責任，身為台中市最高的防疫指揮官，怎麼可以亂講說台中醫療量能快崩潰，他舉5月10日台中市確診數3346例說明，所有醫護都堅守崗位，也沒人亂說話，他要求市長要審慎面對台中市的疫情，不適合講什麼「醫療量能快崩潰了」這種話。

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