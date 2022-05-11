為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍營質疑民進黨政府只准許一家公司進口唾液快篩 賺取國難財

    國民黨立法院黨團舉行「唾液快篩進口審查 有關係就沒關係 沒關係就有關係？」記者會。（記者廖振輝攝）

    國民黨立法院黨團舉行「唾液快篩進口審查 有關係就沒關係 沒關係就有關係？」記者會。（記者廖振輝攝）

    2022/05/11 10:44

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「防疫監督平台：指揮中心假澄清真抹黑，別再卡全民海外購快篩！」記者會，該黨文傳會副主委徐弘庭指出，從去年6月10日至12月9日，共有40多件唾液快篩進口申請案，卻被衛福部以資料不全為由駁回，反觀福又達公司今年4月卻可以4天補件、10天核可的速度獲得申請，蔡政府只准許一家公司進口唾液快篩，難道民進黨一定要這樣賺國難財嗎？當初其他申請案件的審核，有無圖利與人謀不贓？

    徐弘庭指出，福又達公司進口的唾液快篩試劑，過去馬來西亞政府曾經送給國民使用，在馬國坊間售價15元馬幣，大約才新台幣100元，如今台灣市面上已經出現230元的價格，價差130元，如果乘上進口數量3000萬劑，總計高達39億。

    他說，衛福部打槍了40幾家公司，最後只准許1家公司進口，而且福又達公司申請進口的快篩劑為韓國製，其他公司申請進口的快篩劑，也有同樣的商品，卻被以資料不全加以駁回，民進黨一定要這樣賺國難財嗎？當初的審核，有無圖利與人謀不贓？

    國民黨副秘書長王育敏指出，前副總統陳建仁接受英國媒體專訪時坦言，政府沒有準備好足夠的快篩試劑，就連綠營的桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌也發出不平之鳴，目前中央政府只發500萬人份快篩，比例只佔3成，其他將近7成的民眾，仍未拿到快篩實名制的快篩，防疫指揮官陳時中已經變成慢郎中。

    王育敏表示，許多民眾的海外親友，寄快篩來到台灣，卻必須給付高昂的規費，防疫視同作戰，但防疫中心卻刁難人民自行進口快篩，現在人民要自救，儘快取得快篩，請指揮中心立即開放個人進口。

    國民黨要求蔡政府立即放寬個人自用快篩劑輸入標準，對於旅外親友寄送快篩劑回台，開放一定數額以下免申請、免規費等措施。

    國民黨立法院黨團舉行「唾液快篩進口審查 有關係就沒關係 沒關係就有關係？」記者會。（記者廖振輝攝）

    國民黨立法院黨團舉行「唾液快篩進口審查 有關係就沒關係 沒關係就有關係？」記者會。（記者廖振輝攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    唾液快篩比較好？ 專家：靈敏度僅66％、唾液PCR更準確
    2022/05/04 12:39

    唾液快篩比較好？ 專家：靈敏度僅66％、唾液PCR更準確
    謠言終結站》政府採購百元唾液快篩？ 錯誤訊息！
    2022/05/03 05:30

    謠言終結站》政府採購百元唾液快篩？ 錯誤訊息！

    網路平台禁賣菸酒品 違法裁處最高5萬元罰鍰
    德國人天天篩檢？唾液快篩1歐元？謝志偉打臉分享實況
    2022/05/02 13:27

    德國人天天篩檢？唾液快篩1歐元？謝志偉打臉分享實況
    健康網》唾液快篩怎麼用？ 醫：使用前須禁食禁菸半小時
    2022/05/01 17:04

    健康網》唾液快篩怎麼用？ 醫：使用前須禁食禁菸半小時
    才控唾液快篩申請「有人說謊」 邱顯智「沒查證清楚」向陳時中道歉
    2022/04/30 09:42

    才控唾液快篩申請「有人說謊」 邱顯智「沒查證清楚」向陳時中道歉
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播