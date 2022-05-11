藍營質疑民進黨政府只准許一家公司進口唾液快篩 賺取國難財

國民黨立法院黨團舉行「唾液快篩進口審查 有關係就沒關係 沒關係就有關係？」記者會。（記者廖振輝攝）

2022/05/11 10:44

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「防疫監督平台：指揮中心假澄清真抹黑，別再卡全民海外購快篩！」記者會，該黨文傳會副主委徐弘庭指出，從去年6月10日至12月9日，共有40多件唾液快篩進口申請案，卻被衛福部以資料不全為由駁回，反觀福又達公司今年4月卻可以4天補件、10天核可的速度獲得申請，蔡政府只准許一家公司進口唾液快篩，難道民進黨一定要這樣賺國難財嗎？當初其他申請案件的審核，有無圖利與人謀不贓？

徐弘庭指出，福又達公司進口的唾液快篩試劑，過去馬來西亞政府曾經送給國民使用，在馬國坊間售價15元馬幣，大約才新台幣100元，如今台灣市面上已經出現230元的價格，價差130元，如果乘上進口數量3000萬劑，總計高達39億。

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他說，衛福部打槍了40幾家公司，最後只准許1家公司進口，而且福又達公司申請進口的快篩劑為韓國製，其他公司申請進口的快篩劑，也有同樣的商品，卻被以資料不全加以駁回，民進黨一定要這樣賺國難財嗎？當初的審核，有無圖利與人謀不贓？

國民黨副秘書長王育敏指出，前副總統陳建仁接受英國媒體專訪時坦言，政府沒有準備好足夠的快篩試劑，就連綠營的桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌也發出不平之鳴，目前中央政府只發500萬人份快篩，比例只佔3成，其他將近7成的民眾，仍未拿到快篩實名制的快篩，防疫指揮官陳時中已經變成慢郎中。

王育敏表示，許多民眾的海外親友，寄快篩來到台灣，卻必須給付高昂的規費，防疫視同作戰，但防疫中心卻刁難人民自行進口快篩，現在人民要自救，儘快取得快篩，請指揮中心立即開放個人進口。

國民黨要求蔡政府立即放寬個人自用快篩劑輸入標準，對於旅外親友寄送快篩劑回台，開放一定數額以下免申請、免規費等措施。

國民黨立法院黨團舉行「唾液快篩進口審查 有關係就沒關係 沒關係就有關係？」記者會。（記者廖振輝攝）

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