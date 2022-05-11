全台威權象徵處置33.2％ 促轉會：國防部積極程度待改善

在威權統治時期，蔣介石以最高統治者身分建立威權統治體制、破壞自由民主憲政秩序之分權制衡，以及透過威權體制侵害人權。其兒子蔣經國參與並繼承威權統治，以黨國體制進行社會控制及侵害人權，已被促轉會列為「威權統治者」。（圖由促轉會提供）

2022/05/11 08:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會公布「中央機關與地方政府轄管威權象徵」處置進度，依最新統計結果顯示，扣除慈湖保存的兩蔣塑像，全國公共空間威權象徵共計1546處，其中兩蔣塑像及遺像966個、命名空間580處。已處置者計300個，已同意處置者計214個，兩者合計進度達33.2％，後續將由未來承接機關持續推動處置。

促轉會指出，依「促進轉型正義條例」所規定的「威權統治者」，應符合「威權時期的統治者」、「破壞自由民主憲政秩序建立威權體制者」、「利用威權體制侵犯人權者」三個要件。在台灣威權統治時期的統治者，符合此三要件者有蔣中正、蔣經國。

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促轉會提及，過去威權政府透過代表兩蔣的種種符號、圖像，由國家行政力量從上到下，以教化與規訓的方式，規範全民永懷紀念，進行政治造神。同時，威權政府更在特定紀念日舉行對塑像致敬與獻花等官方活動，反覆強化全民崇仰的集體記憶。

另一方面，威權政府也曾將破壞蔣中正塑像的案件視為「為匪宣傳」加以判刑，或視為潛在的叛亂行為、進行各種偵查的案例，意即在當時，不存在對統治者不敬的空間。長期以來這些象徵物件，潤物無聲地影響台灣社會對政治領袖的理解與想像，影響至今。

促轉會質疑，各中央機關處置威權象徵進度，已處置者僅占11.3％，待協商比例高達72.4％。究其原因，為教育部、國防部、退輔會處置進度嚴重延宕所致，三部會轄管的待協商者即占中央機關威權象徵總數66.7％。

促轉會批，國防部因重複登錄減列3處，轄管總數從260處更正為257處，並因眷村營舍改建、移入倉庫等因素，現已處置者共計5處，突破以往零處置的紀錄。但整體而言，作為全國轄管數量最多的單一機關，國防部並無具體處置規劃，積極程度仍有待改善。

據統計，退輔會已處置者為3.0％，已同意處置比例從6.1％升至9.1％，並已公開說明不再新增，逐步減量；教育部已處置及已同意處置合計比例提升至15.8％，但教育部轄管158個處威權象徵，有87處、半數以上的轄管學校，持續以「待成立銅像處理委員會」的理由回報，3年多來仍無具體的處置規劃。

此外，中央部會財政部、法務部、交通部、勞動部、衛福部及海委會等6部會，其轄管數量雖不多，均已全數完成處置。考試院及立法院已積極研提處置方案；總統府轄管威權象徵4個皆位於兩蔣陵寢，非促轉會優先推動處置的威權象徵樣態，列入未協商。

促轉會表示，將於任務總結報告提出精進法制工具的政策建議，並由承接機關接續完備。一、明定主管機關權責，包含調查、研究、統計，對各類威權象徵分類提出處置建議，追蹤審核威權象徵處置情形並予公告。二、處置仍以移除、改名為原則，轄管機關擬以其他多元方式處置時，應依主管機關所定原則擬定計畫，報主管機關核准。

並規劃，三、威權象徵的處置作法經適當配套，得不受文資保存或空間計畫法制限制，適度簡化處置流程。四、主管機關與個別轄管機關就處置作法遇有爭議時，就中央各機關間、中央地方間爭議，分設處理機制以免懸而不決。五、各機關應限期檢討涉及威權象徵之相關法規措施；涉及威權歷史的文化資產公告內容，亦應於期限內補充修正。

促轉會強調，處置威權象徵非為抹除任何政治人物事蹟或否定過去歷史，而是站在台灣民主化的現在，與過去威權遺緒進行對話，打破過去由上而下的政治崇仰、被決定的共同記憶、單一化的都市空間性格，以及封閉的歷史詮釋，以建立未來共同生活的基本價値。

促轉會指出，在台灣平均每23.4平方公里有一個威權象徵。（圖由促轉會提供）

全台公共空間威權象徵遍布學校、營區、辦公廳舍、照護醫療機構、觀光休憩場所、公共集會場所。（圖由促轉會提供）

中央機關及地方政府回覆促轉會未處置威權象徵理由千奇百怪，例如有某一單位自認蔣介石銅像不具威權象徵意義，「中正」是位於校園正中央、非人名，待取得捐贈者同意等。（圖由促轉會提供）

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