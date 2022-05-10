立陶宛官員證實台灣未拒買穀物 持續推動產品輸台

有立陶宛媒體報導台灣拒絕購買立國穀物。立陶宛農業部主管出口事務的官員凡庫斯今天強調：「台灣未拒絕進口我們的穀物，相關報導有誤導、誇大之嫌。」（路透、美聯社，本報合成）

2022/05/10 22:32

〔中央社〕有立陶宛媒體報導，台灣拒絕購買立國穀物。立陶宛農業部主管出口事務的官員凡庫斯今天告訴中央社：「台灣未拒絕進口我們的穀物，相關報導有誤導、誇大之嫌。」

立陶宛最大新聞網站之一Delfi昨天刊登報導，引述企業內部的消息來源指出，台灣拒絕購買立陶宛穀物、業者開拓新市場的期待落空。相關報導獲中國媒體轉載並引發網友冷嘲熱諷。

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凡庫斯（Antanas Venckus）指出，立陶宛部分穀物出口商未能與接洽的台灣進口商達成交易，但台灣還有其他進口商，立陶宛業者必須持續嘗試。

至於立、台雙方相關政府單位已討論、推動數個月的立陶宛蛋、乳、肉、魚類等其他農漁畜產品出口台灣事宜，凡庫斯透露，相關工作持續進行，台灣方面很快會派員前來立陶宛實地查驗稽核。

他說，任何事情都需要時間，「我們必須有耐心」。

立、中關係去年起由於立陶宛率先退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處等而惡化，北京持續透過外交、經貿等手段對立陶宛施壓。

相較於雷射設備等其他主要出口產品，立陶宛農畜產品由於在國際市場的可替代性相對高，因此受中國施壓的衝擊較嚴重。

農業和食品飲料產業是立陶宛財政重要收入來源，2020年相關產品出口額占立陶宛貨品出口總額約21%。台灣去年12月開放立陶宛部分穀物進口，包括小麥、大麥、燕麥和豌豆。

立陶宛農業部長納維卡斯（Kęstutis Navickas）與農委會主委陳吉仲今年3月舉行視訊會談；4月中旬，台立雙方召開司處長級視訊工作會議，同意推動簽署農業合作備忘錄以建立雙邊農業對話及合作機制，並將共同推進立陶宛牛肉輸台。

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