中市今年1-3月酒駕車禍8人死亡六都最多 議員要求加強防治手段

賴佳徵指台中市今年1至3月酒駕車禍死亡人數多達8人，又是六都之最。（記者蔡淑媛攝）

2022/05/10 15:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市再度成為酒駕之都！市議員賴佳微今天在議會業務質詢指台中市前年酒駕致死人數創下六都最多，今年1至3月酒駕車禍死亡人數多達8人，又是六都之最，比高雄2人、新北4人多上許多，質疑為何不比照高雄酒駕起訴個案到殯儀館服勞役，或是像其他縣市公佈酒駕累犯照片。

台中市副市長陳子敬表示，今年初市府執行專案「打擊酒醉」，成效會逐漸顯現，去年1到3月酒駕死亡為2人，今年酒駕死亡車禍多為自撞，他也很痛恨酒駕者自己不怕死，還去撞別人，他補充說，酒駕照片不是不公佈，但因酒駕懲處後有申訴期間，因此期滿一定會公佈，絕無包庇，強調這此無可救藥的酒駕人士一定公佈。

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賴佳微痛批，警政署統計今年1到3月酒駕造成A1死亡的數據，台中是六都最高，相比去年同期的2人現在暴增到8人，市府對於酒駕數據麻木不仁，防治政策成效不彰，盧秀燕主政的台中市又變回酒駕之都。

賴佳微表示，根據警政署統計資料顯示，今年第一季1到3月的酒駕A1致死，新北4人、台北2人、桃園3人、台南4人、高雄市2人，而台中市卻高達8人，這個數據是新北、台南的兩倍之多。去年因為酒駕致死的問題，全國不分地區的藍營民代猛轟高雄，而高雄的改善有成效。現在警政統計1到3月酒駕死亡六都最多的城市是台中，那些戰鬥藍議員還敢用一樣的標準監督他們最愛捧的媽媽市長盧秀燕嗎？

賴佳微指出，只靠警察臨檢根本無法有效嚇阻酒駕，新上路的酒駕累犯名單公告，台南、高雄、新北、桃園都公布了，今年酒駕致死最嚴重的台中還在拖延，建議應公佈在台中市所有的公用廣告欄，還有台中市警察局臉書。

賴佳微指，高雄市府今年讓酒駕犯去殯儀館服勞務，擦拭往生室、入殮室及火化場，甚至很多人還因此在清潔冰櫃時不斷手發抖喊下次不敢了。從數據來看，高雄今年目前酒駕A1致死是六都最少，顯見這樣的政策是有一定的成效，這些手段我們都應該要考量運用。

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