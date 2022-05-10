健保部分負擔5/15調漲 國民黨團要求明年再上路

國民黨立院團10日召開記者會，反對政府在疫情惡化、物價上漲之際，仍執意要調漲健保費。（記者朱沛雄攝）

2022/05/10 13:57

〔記者陳昀／台北報導〕健保部分負擔方案新制預計15日上路，現行免收部分負擔的慢箋、檢驗檢查都將收取，立法院國民黨團今開記者會痛批政府在疫情嚴峻、萬物齊漲之際「乘火打劫」，也未經健保會結論，只是想掩飾醫療量能崩潰的現況，呼籲延期到明年1月1日實施。

立委萬美玲表示，衛福部長陳時中必須兌現2年不再調漲健保的承諾，當前疫情已全面失控，確診人數暴增、快篩試劑不足，陳時中非但沒替百姓解決亂象，還調漲健保部分負擔費用，加重民眾就醫門檻，難道是藉此減少民眾就醫次數，掩飾醫療量能全面崩潰的現況？如果真是如此，那也實在太無良了！

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萬美玲還質疑，調漲健保部分負擔費用，為什麼沒有經過健保會審議？2月25日健保會曾提出「沒有共識」結論，陳時中3月9日跟消費者代表開會後，隔天就宣布調漲，並於4月8日直接公告調整方案，期間完全未見健保會討論結果。

副書記長謝衣鳯表示，受影響的民眾除六都以外，還有醫療資源相對匱乏的縣市，尤其是偏鄉地區，請衛福部苦民所苦。

立委呂玉玲表示，5月政府將進口1億劑快篩試劑，呼籲針對熱點縣市發放，如北北基桃，至少讓每位居民能拿到至少一盒免費的快篩試劑，並分流領取，避免恐慌。

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