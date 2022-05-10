蘇貞昌讚鄭文燦桃園執政 讓全國各地民眾都稱譽有加

被問及民進黨2024接班？行政院長蘇貞昌（中）盛讚桃園市長鄭文燦（左）在各方面建設，讓全國各地民眾都稱譽有加。（記者李容萍攝）

2022/05/10 13:01

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院長蘇貞昌今（10）日陪同蔡英文總統前往桃園市中壢區出席「2023世界客家博覽會世界館」開工典禮，會前被問及出席世界客家博覽會場館動工，是綠營積極爭取客家族群支持，以及桃園市長鄭文燦的青年政策獲得好評，怎麼看民進黨2024接班人選？蘇貞昌盛讚鄭文燦在桃園的執政，不但連任獲得桃園市民給予最大的肯定，同時桃園的各方面建設也讓全國各地民眾都稱譽有加。

蘇貞昌說，他相信這樣的執政成績會給桃園市民帶來幸福，同時會對民進黨的執政更有信心，但選舉還是要很努力，從各方面來贏得人民給予執政的機會，這一方面要由黨部去安排。

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一旁鄭文燦稍早受訪也說，桃園不分南北、不分族群，他過去經營桃園的方法就是讓大家能夠了解每一個文化都是獨特、值得欣賞的，沒有文化的本位主義，只有互相學習、欣賞，這方面桃園已建立起傳統，相信任何一個候選人都必須站在這個傳統之上，才能夠做好城市治理。

鄭文燦也提到，桃園市長人選，民進黨有自己的步調和機制，他會尊重這個步調和機制來決定人選，他相信桃園在改變、在進步，市民的認同感也非常強。（13:41更新，增加鄭文燦受訪）

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