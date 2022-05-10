共機頻繁出沒我東南空域 海軍今起4天進行飛彈射擊

配合海軍飛彈射擊，海巡署艦艇在太麻里海域進行管制。（記者陳賢義攝）

2022/05/10 12:08

〔記者陳賢義／台東報導〕海軍今起一連4天在東南部進行飛彈射擊，警戒範圍從屏東九鵬基地至綠島及蘭嶼外海，射程超過200公里，上午海空域全面關閉，海巡署也出動艦艇協助管制，中科院則出動無人機及指揮作業車監控，以取得飛彈相關參數，軍事專家研判可能是雄風系列飛彈的實彈驗證及年度操演訓練；由於中共軍機自5日起接連4天飛入我東南空域，時機點令人敏感。

空軍勇鷹號高級教練機今早7時午結束太麻里靶場炸射訓練後，東南部海空域跟隨全面關閉，海巡署艦艇也配合飛彈射擊，在太麻里海域進行管制，中科院指揮作業車則前進沙灘完成部署，無人機隨後從太麻里靶場起航，進行偵照監控及取得飛彈相關參數。

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軍事專家依據漁業署公告警戒範圍研判，此波飛彈射擊以雄風飛彈可能性最大，應為雄三或雄二增程驗證。另依射擊警戒區設置2處靶船點，是海軍典型反艦飛彈的驗證能力測評，加上射擊範圍延伸綠島、蘭嶼往東外海，最大彈高5000呎以下，與雄風飛彈飛行實境十分符合。

除了海軍5月上、中旬的飛彈射擊，中科院也將於5月下旬及6月上旬進行實彈射擊，範圍同為綠島及蘭嶼間往外延伸200公里。

中科院指揮作業車前進太麻里海域沙灘完成部署。（記者陳賢義攝）

中科院無人機從太麻里靶場起航，進行偵照監控及取得飛彈相關參數。（記者陳賢義攝）

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