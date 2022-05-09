李家超當選香港特首 吳峻鋕：進入威權統治時期「內地化」

港澳之友協會今日舉辦「香港特首選舉後的台港新形勢」座談會。（記者陳鈺馥攝）

2022/05/09 12:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕港澳之友協會今日舉辦「香港特首選舉後的台港新形勢」座談會，民進黨中國事務部主任吳峻鋕表示，李家超當選香港特首，這次香港選舉結果，顯示香港已經「澳門化」，亦即澳門模式，香港進入威權統治時期，中央政府直接掌控介入香港事務，香港未來將內地化。

吳峻鋕指出，現任特首林鄭月娥無法處理修例所引發的反送中運動，近期香港疫情大爆發，再次顯示林鄭無力處理，基於多個原因，以至須更換特首。北京當局的治港政策方向，中共官媒標題提及全面鞏固「愛國者治港」，香港問題被習近平視為政績，因為香港「由亂到治」，中共中央支持李家超，未來香港就是受制於北京駐港機構的指揮。

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吳峻鋕提及，新特首上任後，未來的台港關係挑戰很大，香港在北京更大力管控後，社會基本運作將更嚴，對於黃之鋒、黎智英等人訴求民主自由，在台灣視為理所當然，但在北京定義下卻被視為叛國亂港份子，這些價值觀是很難處理部分。希望中共不要讓民運人士無路可走，在北京眼裡這是外國勢力介入，這會是最大的挑戰。

吳峻鋕分析，香港一國兩制不會有存在空間，中共專斷定義一國兩制內涵，不是香港人民能夠決定，也非外界所想像的一國兩制。就像陸委會所講的，台港之間未來還是以互惠為原則，以台港民眾利益為原則來推動，促進台港各領域的交流。

關於未來香港社會政經評估，吳峻鋕說，香港未來會向北京看齊，必須配合習近平「中華民族偉大復興夢」，未來就是威權國家和警察國家的實現，北京也不會在意香港經濟的發展，經濟發展順著粵港澳融合，如果不能發展，對北京而言也無妨，香港的未來就是內地化。對民進黨而言，絕對支持香港，支持民主自由法治，譴責中共摧毀香港民主，會繼續支持港人爭取自由民主。

范世平：習近平不演了 一國一制要把香港搞砸搞爛

台灣師範大學政治學研究所教授范世平表示，李家超以99.16%支持度當選特首，有人說這是污辱了選舉，香港有700萬人口，卻只由北京欽點的1400多名選委會委員投票，全世界大概除了習近平、金正恩之外，很難有這麼高的支持率。李家超是中共一路提拔的人，跨越了梁振英、林鄭月娥兩個特首時期，從保安副局長、保安局長一路當到政務司長，讓李家超當特首，顯示習近平要以維穩為主。

范世平強調，香港過去是亞洲四小龍，李家超當特首搞砸搞爛香港後，對台灣來講就少一個對手。香港外商看到李家超當選特首，外資會開始從香港撤資，習近平可說是「總加速師」，連李家超這種人都能當特首，台灣人更不可能接受一國兩制。香港已經沒有未來，一個警察都能當特首，「我不是暗指侯友宜」，因為侯友宜未來還有可能選總統。

范世平說，當保安局長以來對香港人權迫害，無所不用其極，現在保安局長鄧炳強一定會更積極抓人，不然他以後要怎麼當特首，習近平不演了，讓李家超當特首，顯示一國兩制沒有了，直接就是一國一制，要把香港搞砸搞爛。

日本戰略研究智庫研究員廖雨詩指出，目前最大問題是台灣要繼續維持台港形式或改變？台灣若要維持台港現狀，北京當局是否會讓台灣維持現狀，目前看起來台港關係應該要有所改變，主動出擊爭取主導性，由於台灣與香港關係特殊，台灣能做的比較少一些，有時必須靠民間團體協助，若要讓台港關係解套，台港服務交流辦公室或許可以調整，很多事情由民間執行比較方便。

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