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    楊黃美幸贈琴捷克愛樂 致敬哈維爾和捷克人民友誼

    曾任無任所大使的楊黃美幸感念捷克前總統哈維爾對台捷關係的貢獻，自掏腰包買一架捷克國寶級的佩卓夫鋼琴送給捷克愛樂。（資料照，記者田裕華攝）

    曾任無任所大使的楊黃美幸感念捷克前總統哈維爾對台捷關係的貢獻，自掏腰包買一架捷克國寶級的佩卓夫鋼琴送給捷克愛樂。（資料照，記者田裕華攝）

    2022/05/08 19:06

    〔中央社〕曾任無任所大使的楊黃美幸，感念捷克前總統哈維爾對台捷關係的貢獻，自掏腰包買一架捷克國寶級的佩卓夫鋼琴送給捷克愛樂。日前樂團舉辦音樂會迎接這架新琴，並向楊黃美幸的義舉表示謝意。

    布拉格魯道夫音樂廳（Rudolfinum）德弗札克廳（Dvořák Hall）5日舉辦音樂會，迎接楊黃美幸送給捷克愛樂樂團（Česká filharmonie）的佩卓夫（Petrof）鋼琴。這架獨一無二的平台鋼琴是為了紀念佩卓夫（Antonin Petrof）150年前創業所打造。

    捷克鋼琴家卡哈內克（Ivo Kahánek）演出前致詞表示，這是佩卓夫的演奏用琴第一次出現在德弗札克廳的歷史性時刻，他代表捷克愛樂向楊黃美幸表示謝意。

    楊黃美幸也上台解釋贈琴的動機。2020年8月，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）不顧中國反對率團訪問台灣，導致中方取消佩卓夫的訂單，她決定自掏腰包，買下這架鋼琴送給捷克愛樂。

    琴蓋打開可看到一塊鐵牌，楊黃美幸藉著上面幾行字表達贈琴的象徵意義：「向哈維爾（Vaclav Havel）總統及愛好自由捷克人民致敬，感謝他們的友誼和對台灣的支持」。

    曾任無任所大使、目前是陳文成博士紀念基金會董事長和彭明敏基金會常務董事的楊黃美幸表示，維特齊率團訪台造成的損失，台灣人本來就有責任彌補，樂團和音樂廳再三對她道謝，讓她很感動。

    楊黃美幸此行訪問布拉格，還順道拜訪哈維爾的墓園向他致敬。她接受中央社記者訪問時說，哈維爾在專制下鼓勵人民說出真話，帶領捷克脫離共產黨成為獨立國家，這樣的精神值得台灣人效法。

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