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    首頁　>　政治

    買快篩不是買疫苗！ 陳智菡反嗆游淑慧：政治攻擊誤導人民

    台北市政府發言人陳智菡表示，當前快篩劑有錢也買不到，北市議員游淑慧卻將快篩不足問題與刪預算混為一談，實是政治攻擊、誤導人民，混淆事情本質。 （北市府提供）

    台北市政府發言人陳智菡表示，當前快篩劑有錢也買不到，北市議員游淑慧卻將快篩不足問題與刪預算混為一談，實是政治攻擊、誤導人民，混淆事情本質。 （北市府提供）

    2022/05/08 18:41

    相關新聞請見：

    柯文哲刪防疫預算牽拖「相信中央」 游淑慧：前後不通老番顛

    首次上稿 17:18
    更新時間 18:41

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員游淑慧今大力抨擊台北市長柯文哲自刪28億防疫預算卻又怪罪中央，是「前後不通的老番顛」；對此，台北市政府發言人陳智菡表示，28億預算原為購買疫苗，經中央回函稱疫苗足夠才刪除，如今市府即便「捧著錢也買不到價格合理的快篩劑」，反嗆游淑慧是「竹篙湊菜刀」，將快篩不足問題與刪預算混為一談，是「政治攻擊、誤導人民」，混淆事情本質。

    對於游淑慧痛批柯文哲說謊，將刪除28億預算怪罪市議會等，陳智菡回應，當初市府編列28億預算是為購買疫苗，也特發函詢問中央，而中央回函強調已購足疫苗，不需地方政府自購，才決定予以刪除，反批游淑慧「竹篙湊菜刀」，市府採購快篩劑問題與28億預算毫無關係。

    陳智菡強調，當前快篩劑問題並非市府沒錢，而是捧著錢也買不到，台北市早已發現市面上快篩劑短缺或價格過高的問題，主動找到價格合理的供貨廠商，簽約下訂，廠商也有幾次正常供貨，但最近總在出貨前通知台北市，指稱快篩劑已經被中央徵用，無法依約送貨，「北市不是沒錢買，現在是捧著錢去也買不到（價格合理）的快篩劑」。

    陳智菡再轟，一直把刪預算跟快篩劑採購短缺問題混為一談的人，根本是在做政治攻擊、誤導人民，混淆事情的本質。

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