桃市議員確診+1 葉明月宣布「10+7」服務團隊「3+4」

桃園市議員葉明月在臉書粉專PO文自爆她確診了。（資料照）

2022/05/08 15:16

〔記者李容萍／桃園報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數攀升，國民黨桃園市議員葉明月昨（7）日晚上在臉書粉專PO文自爆她確診了，成了桃園市議會第7位確診的議員，即日起她宣布「10+7」，服務團隊「3+4」，不便之處請大家見諒，這波病毒來的快又猛，她也提醒大家都要好好照顧自己，另外祝福婆婆媽媽們母親節快樂，也謝謝大家的祝福。

桃園市議員其他6位確診議員，包括劉勝全、楊家俍、陳瑛、王仙蓮、簡智翔、黃家齊，另外，民進黨參選中壢選區的議員參選人「中壢大姊姊」張曉昀，則是前天在臉書粉專PO文自爆她確診了，還自我解嘲可以測試一下衛生局效率及防疫關懷包的開箱，表示很久沒有吃到某品牌的泡麵了。

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面對本土疫情續創高峰，中央流行疫情指揮中心繼取消實聯制、居隔電子圍籬外，昨日也取消居家照護解隔條件，且從今（8）日以後檢驗陽性者，距發病日、採檢日達7天，無需採檢就可直接解隔，並進行7天自主健康管理，等同於讓居家照護從「10+7」改為「7+7」。因為該政策不溯及既往，葉明月、張曉昀2人屬於7日以前確診的舊案，依然要在家待滿10天，快篩陰性才可進入自主健康管理。

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桃園市議員參選人「中壢大姊姊」張曉昀，在臉書粉專PO文自爆她確診了。（取材張曉昀臉書）

桃園市議員參選人「中壢大姊姊」張曉昀，在臉書粉專PO文自爆她確診了。（取材張曉昀臉書）

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