台灣設代表處恐生變？ 專家分析斯洛維尼亞新政府態度

斯洛維尼亞台灣研究中心主任薩學東。（取自國立盧比安納大學官網）

2022/05/07 06:28

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〔記者楊丞彧／台北報導〕上月24日，當全球目光聚焦在法國總統大選馬克宏熱戰勒班同時，阿爾卑斯山另一端的斯洛維尼亞國會大選，結果則可能影響台灣。斯國友台總理楊薩（Janez Janša）選後無緣連任，外界關注台灣設立代表處是否生變。斯洛維尼亞台灣研究中心主任薩學東對本報表示，她認為斯國新政府外交政策不會有重大改變；無論哪個政黨執政，改善與台灣的經濟和文化聯繫，都符合斯國利益。然而，她也坦言，新政府對於台灣開設代表處，可能不會像現在政府這麼積極。

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人口210萬的中歐國家斯洛維尼亞4月24日舉行國會大選，友台總理楊薩所率領的斯洛維尼亞民主黨（SDS）由改選前26席增加1席至27席；然而，由戈洛博（Robert Golob）領軍的反對派大聯盟「自由運動」（GS），在國會90席中狂掃幾近半數41席，粉碎楊薩連任之路。楊薩選後承認敗選，也恭賀戈洛博的勝利。斯洛維尼亞總統巴霍爾（Borut Pahor）預計在本月下旬任命戈洛博籌組新政府；而戈洛博預計將與左派社會民主黨及左翼黨商議籌組聯合政府。

薩學東對本報表示，新政府預料將選擇保持低調、避免惹惱中國，以期盼獲取更多經濟利益。畢竟，中國是斯國在歐盟之外最大的經貿夥伴。她認為，斯國新政府會將「16+1」視為是務實且結果導向的機制，並致力爭取以帶動斯國經濟。

然而，薩學東特別強調，斯洛維尼亞的外交政策戰略仍主要是反映了歐盟的政策，並與歐盟保持一致。歐盟將中國視為是「愈發強大的系統性及戰略性競爭對手」，她相信新政府仍將遵循歐盟的外交政策以及指導方針。也正因此，她預期斯國新政府的外交政策，並不會出現重大變化。但毫無疑問地，斯國仍會遵守「一中政策」，也會強化與中國關係。

薩學東也以斯洛維尼亞外交政策白皮書為例，裡頭第24頁指出「斯洛維尼亞將特別關注印太地區，且作為全球自由世界的一分子，將深化與該區域民主國家的合作」。這意味著斯洛維尼亞將致力讓在亞洲的夥伴關係更多元化。因此，無論哪個政黨執政，改善與台灣的經濟和文化聯繫，都符合斯國利益。

不過，薩學東也坦言，新政府對台灣開設代表處一事，可能不會像現任楊薩政府這麼積極，但希望會隨著事件的推進強化其動能。薩學東認為，台斯雙方經濟合作的潛力相當大，特別是在再生能源、綠色科技、高科技產業、數位化產業、人工智慧、生物科技以及製藥業。她也打趣道，如果台積電宣布投資斯洛維尼亞，肯定會讓斯洛維尼亞人欣喜若狂。

而日前接受全球台灣研究中心（GTI）節目訪問時，薩學東也提到，斯洛維尼亞因為比較晚跟上中國經濟崛起的腳步，因此希望透過簽署「17+1」（註：立陶宛去年5月退出後變成「16+1」）強化與中國薄弱的經濟聯繫，特別是希望吸引中國的外國直接投資（FDI）。

然而，薩學東直言，「17+1」並沒有成功為斯國帶來基礎建設，中國廠商無法辦法在斯國公開招標中得標；此外，在疫情衝擊下，對中貿易逆差還擴大，整體而言斯國並未從「17+1」受益。而唯一比較重要的收購案，是中國海信集團（Hisense）在2018年6月以接近3億歐元買下斯洛維尼亞家電製造商歌蘭尼（Gorenje）。雖然中資在斯國活動很有限，但中國市場對斯洛維尼亞企業相當重要，許多公司為歐洲跨國企業生產的產品，最終都是銷往中國。

薩學東也認為，要阻止中國進行經貿脅迫行動仍需做相當多的努力，而台灣與斯洛維尼亞的經濟合作必須展現出具體成果。然而斯國迄今仍未有台商直接投資，目前也看不到台灣對斯國有任何經濟外交的政策。與其他中東歐國家相比，台斯之間的貿易額真的是太少了，雖然雙邊都沒設代表處是個確確實實的障礙，希望能逐漸改善，台商肯定能替斯國企業帶來可觀的商機。

而在斯洛維尼亞國會去年出版的有關與台灣關係的報告中也提到，因為沒設台灣代表處，讓斯洛維尼亞企業面臨許多官僚作業上的困難，也缺乏避免雙重課稅的協議。甚至，台灣研究中心在申請教師的簽證過程當中，也面臨極大的困難與官僚主義的挑戰，也會加深在涉及刑事案件上的複雜性。

目前我國在27個歐盟國家中，僅6國未設置代表處或經貿辦事處，分別是馬爾他、賽普勒斯、盧森堡、愛沙尼亞、克羅埃西亞以及斯洛維尼亞。我國在前南斯拉夫聯邦解體後的7國（含科索沃）內，也未設置駐處。

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