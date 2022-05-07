斯洛維尼亞政壇變天 學者指出最大關鍵

由戈洛博（Robert Golob，中）領軍的反對派大聯盟「自由運動」（GS）於斯洛維尼亞國會大選大勝。（取自戈洛博臉書）

2022/05/07 06:31

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〔記者楊丞彧／台北報導〕4月24日斯洛維尼亞舉行國會大選，斯國友台總理楊薩（Janez Janša）挑戰連任失利，由戈洛博（Robert Golob）領軍的反對派大聯盟「自由運動」（GS）大勝，將籌組聯合政府。對於選舉結果，斯洛維尼亞台灣研究中心主任薩學東對本報表示，選民希望改變，因此選擇一張新面孔。選戰最受關注的，是能源供給已成為重大國安議題。而戈洛博身為能源專家、又是斯洛維尼亞最大電力公司前負責人，因此被選民視為是完美人選。

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薩學東強調，事實上選戰中並未在外交政策上多做著墨，因此遑論是討論斯洛維尼亞的對中政策了。這場選戰主軸，可說是明顯地反右翼總理楊薩的選舉，而不是針對勝選者戈洛博的選舉。選民想要改變，因此他們選了一張新面孔。

而在選戰過程中，最受關注的，是能源供給已成為重大國安議題。而戈洛博身為能源專家、又是斯洛維尼亞最大電力公司國營的GEN Energija前負責人，因此被選民視為是完美人選。根據維基百科指出，戈洛博是斯洛維尼亞國立盧比安納大學電機博士，博後獲選傅爾布萊特計畫赴美國喬治亞理工學院。

薩學東也提到，楊薩遭到多項指控，包括削弱法治，破壞媒體、司法與藝文非政府組織與自由工作者等，因此這場選戰被反對者定調為對斯洛維尼亞民主的全民公投。也正因如此，造成了投票率飆高至70%，讓戈洛博獲得壓倒性勝利，在國會中狂掃幾近半數41席。

薩學東說，相信選後斯洛維尼亞現在會變得更自由、開放、民主，這當然是件好事。不過還是老話一句，「只有時間能證明一切」。

斯洛維尼亞總理楊薩。（路透資料照）

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