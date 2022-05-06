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    立院朝野協商達共識 本會期原則上「不開臨時會」

    立法院長游錫堃今邀集朝野協商達成共識，原則上本會期不開臨時會。（翻攝自立法院直播）

    立法院長游錫堃今邀集朝野協商達成共識，原則上本會期不開臨時會。（翻攝自立法院直播）

    2022/05/06 16:16

    〔記者吳書緯／台北報導〕多位立委確診武漢肺炎，立法院長游錫堃今邀集朝野黨團協商，討論因應疫情發展立法院議事相關事宜、以及今年度國營預算案；各黨團討論達成共識，並經游錫堃宣布，今年度國營預算持續審查，希望到5月底前完成，若有緊急狀況再行處理，立法院應在沒有特權情況下，盡量充足供應，且因疫情日益嚴重，「原則上」不開臨時會。

    此外，立法院民進黨團總召柯建銘在協商結束前表示，下週一中午以前，監察院副院長補提名同意權，會送至立法院，將尊重各黨團，會照程序處理。

    游錫堃今邀集立法院朝野黨團協商，研商「中華民國111年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」案相關事宜，以及因應疫情發展研商立法院議事相關事宜。

    立院國民黨團總召曾銘宗說，立法院現在連公務車派不出來，而且連快篩劑都買不到，要求游錫堃要準備夠的快篩試劑，讓所有正式員工都能有快篩，不然現在連司機都只能3天快篩一次，等篩到陽性「大家都中了」。

    曾銘宗表示，今年度國營事業預算，若要審查，各部會又要大隊人馬到各立委辦公室說明「串來串去」，若造成確診恐後果嚴重，既然「預算法」已賦予國營事業預算彈性，沒有一定要過的壓力，是否有急迫性可以再討論。

    立院民眾黨團總召邱臣遠說，若要審理國營事業預算，各部會來立院協商，又要密集接觸，過去6、7、8屆的立院也有8月才開臨時會的先例，可以到時候再來處理。立院時代力量黨團副總召陳椒華說，時力黨團認為國營事業仍應在5月底前完成，而臨時會等疫情趨緩在來開。

    柯建銘表示，看起來大家都有共識，5月底盡量結束，臨時會就保留彈性等疫情趨緩再來，若國營事業預算要處理，就各黨團推派一人當協商代表，與各國營事業討論。

    柯建銘說，國營事業爭點不多，只有政治性的提案要表決，在野黨也不要拿出案海，「不要弄給公督盟看」，台電、中油等也不要帶一大堆人來，協商不用一大堆人，能撤的盡量撤，若立法院先停會，「對全國壓力很大，不是很好的示範」。

    最終，各黨團也簽署協商結論，各黨團於13日中午12時前，將111年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分之提案，送至財政委員會彙整，逾時不再收案。

    其次，財政委員會收案後，交各該委員會整理付印相關提案後，於17日下午5時前，提供各黨團及相關行政部門參考。基於疫情，請行政部門向黨團進行雙向說明，落實溝通，有利於20日後續進行密集協商。

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