狂打市政建設議題 高虹安：關心新竹大小事

民眾黨立委高虹安今天召開記者會，砲轟新竹市長林智堅，上任7年多來，污水下水道普及率成長不到8%，截至今年2月為19.18％，遠遠落後全國平均40％。（高虹安辦公室提供）

2022/05/06 14:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕民眾黨立委高虹安今天召開記者會，砲轟新竹市長林智堅，上任7年多來，污水下水道普及率成長不到8%，截至今年2月為19.18％，遠遠落後全國平均40％。

高虹安近期頻頻強打新竹市議題，從關埔重畫區空橋到污水下水道接管率，對於是否參選新竹市長？高虹安受訪時表示，「無論是不是要選市長，其實身為立委，服務選區又掛在新竹市，其實最重要的事，就是關心新竹大小事。」

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高虹安說，雖然截止2021年底，中央共補助新竹市污水下水道系統約74.5億元，但新竹市政府的公共污水下水道接管率與建置卻每年都被審計部門列為改善項目。

高虹安指出，新竹市公共污水下水道普及率今年2月底為19.18％，遠遠落後全國平均40％，回顧2015年1月時為11.94％，顯示林智堅任內7年多來僅成長不到8％，不僅被新竹縣狠狠甩開，甚至還被苗栗縣超車，同為民進黨執政的基隆市，更是從19.56％大幅成長到39.29％。

高虹安說，立法院甫三讀通過「再生水發展條例修正草案」，經濟部也將於開始施行耗水費徵收辦法，針對用水大戶開徵耗水費，敦促企業承諾使用一定比率的再生水，使得污水回收與再生水的開發利用就顯得越發關鍵與重要。

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