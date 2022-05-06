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    政黨財務申報 內政部提醒應在5月底前完成 以免受罰

    資料照

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    2022/05/06 12:02

    〔記者吳書緯／台北報導〕內政部今天表示，5月不只是民眾的報稅季，也是政黨財務申報的時節，今年共有80個政黨有申報義務。內政部特別提醒各政黨，應於本月底前完成去年度財務申報，若未依限申報，依法可處100萬元以上500萬元以下罰鍰。

    內政部今透過新聞稿表示，為確保政黨的財務公開透明，依「政黨法」規定，政黨應於每年5月31日前，製作上一年度的決算報告書、收支決算表、資產負債表及財產目錄等財產及財務狀況決算書表，並應委託會計師查核簽證後報送內政部；內政部受理彙整各政黨財報後，會將財務報告公開於網路上，促進公眾對各政黨運作的瞭解、信賴及監督。

    內政部指出，為避免政黨疏忽而面臨高額罰鍰，已於今年3月25日發函提醒各政黨，把握時間於5月底前申報去年度財報，如政黨因受疫情影響，近期無法召開黨員大會通過財報，依法得於下一年度再將財報提請黨員大會追認。

    內政部也呼籲，疫情期間，請各政黨儘量採取郵寄方式報送財報，如有申報相關問題，亦可多透過電話洽詢，並隨時注意防疫最新動態，若有召開黨員大會需求，請務必遵循中央流行疫情指揮中心規定辦理。

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