羅智強要海選發言人 相信證明自己最能贏、黨會提名他戰桃市

前國民黨副秘書長羅智強。（資料照）

2022/05/06 09:28

〔記者施曉光／台北報導〕為了參選桃園市長，已將戶籍遷往桃園市，並於昨日宣布請辭台北市議員的前國民黨副秘書長羅智強，今天上午接受廣播節目專訪時宣布，他將海選發言人，他並相信只要能證明自己是最能贏的人選，國民黨中央最後會提名他。

羅智強指出，他在桃園市龜山區購買的老公寓，目前還要處理漏水問題，接下來還要裝璜，因此若要入住，時間還不會那麼快，他強調，那是一個老舊社區，做為一個市長，應該進入人民的生活、一起呼吸，才能知道如何改善大家的生活與需求。

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主持人詢問，辭去議員後，要對台北市大安文山區的選民說些什麼？羅智強說，支持者都祝福他能更上一層樓，有人還告訴他，當初投票給他，就是希望他以後能做更重要的事情，更有人說要把戶籍遷到桃園市，再投他一票，他非常感謝大安文山的選民，未來即便他到桃園市，原本的團隊仍會留在大安文山區，他會以贏回桃園市執政並且做好市政，來報答大安文山的選民。

對於主持人提及，外界都不清楚國民黨中央對於桃園市長提名的協調機制，羅智強表示，現在他對黨中央的態度只有尊重、尊重、再尊重，不會對黨中央的決定有任何的個人態度與意見，但也希望黨中央給大家空間，而且現在黨中央也已經有所改變，就像一開始說他被排除提名，如今已改口只要他的民調最高、地方也支持，也會提名他。

羅智強也強調，不會懷疑國民黨主席朱立倫希望桃園能贏，只要相信這件事，其他都尊重黨中央，並相信只要能證明自己最能贏，最後黨中央就會提名他。

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