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    羅智強辭北市議員 「已被提名心情」力拚桃園市長

    台北市議員羅智強今宣布辭去議員職務、投入桃園市長選戰，今結束最後一次議會質詢。（記者廖振輝攝）

    台北市議員羅智強今宣布辭去議員職務、投入桃園市長選戰，今結束最後一次議會質詢。（記者廖振輝攝）

    2022/05/05 12:48

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員羅智強今宣布辭去議員職務、投入桃園市長選戰，今結束最後一次議會質詢後受訪時表示，請辭是展現參選桃園市長決心，後續大安、文山區議員服務已交棒給辦公室主任楊植斗，將專心朝桃園市長方向努力，至於黨中央尚有提名考量，自己會以「已被提名的心情」更加努力、把握時間爭取市民認同，與黨中央共同目標便是贏回桃園。

    羅智強表示，原訂下週一遞出辭呈，但因下週三為黨團會議及議會大會，因此將向黨團夥伴正式辭行後再請辭，後續變專心為桃園市長方向努力。

    羅智強話鋒一轉稱，許多綠營朋友關心請辭一事，而自己非常認同已獲民進黨提名參選台中市長的立法院副院長蔡其昌稱「帶職參選是台灣政治普遍現象」，但顯然綠營以更高標準檢視羅智強，因此在確定接班人楊植斗勝出初選，獲國民黨提名參選大安、文山區議員後，也放下心中一顆石頭，使後繼有人、羅智強團隊繼續在大安文山服務，而自己的議員工作便可暫告一段落。

    但外傳國民黨中央預計8月才會正式提名人選，且黨主席朱立倫對羅智強堅持參選桃園市長也態度相左；羅智強說，會給黨中央一點空間思考，對朱立倫也保持尊重，因此不會特別提起，但雙方一致目標就是贏回桃園，因此自己以「已被提名的心情」更加努力、爭取寶貴時間爭取市民認同。

    面對外界質疑於市議員任內就已「無心市政」，現又「落跑」辭職；羅智強稱此為「綠營的雙刃打法」，若不辭就會挨批是腳踏兩條船，辭職又被轟無心市政，但自己掛保證過去議會出席率在前五名、選民服務也沒少，而接班人楊植斗成功初選勝出，便是證明大安文山選民的肯定。

    至於若最終仍未獲黨提名為桃園市長候選人，是否放眼2024立委甚至總統大位？羅智強強調，「行於當下」，目標就放在當下，全力贏得桃園市長。

    台北市議員羅智強今宣布辭去議員職務，向議會同僚告別。（記者廖振輝攝）

    台北市議員羅智強今宣布辭去議員職務，向議會同僚告別。（記者廖振輝攝）

    台北市議員羅智強今宣布辭去議員職務、投入桃園市長選戰，今結束最後一次議會質詢後受訪時表示，請辭是展現參選桃園市長決心。（記者鄭名翔攝）

    台北市議員羅智強今宣布辭去議員職務、投入桃園市長選戰，今結束最後一次議會質詢後受訪時表示，請辭是展現參選桃園市長決心。（記者鄭名翔攝）

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