連署廢港澳條例被歸類配合中共認知作戰？陸委會：網路傳言

政治評論家溫朗東發文爆料指稱，陸委會把「打電話給立委」跟「上網連署廢港澳條例」的人，歸類為配合中共認知作戰。陸委會發言人邱垂正則回應，網路傳言真假，相信國人能夠理性判斷。（翻攝推特）

2022/05/05 18:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為解決來台就業港人只能居留、無法定居問題，政府將放寬從事專業工作港人可申請定居，取得我國身分證，上週因民眾打電話抗議及立委質疑而暫緩。政治評論家溫朗東近日於推特發文爆料，根據可靠情資，陸委會把「打電話給立委」跟「上網連署廢港澳條例」的人，歸類為配合中共認知作戰。陸委會發言人邱垂正今日於記者會回應，網路傳言真假，相信國人能夠理性判斷。

溫朗東指出，陸委會拜會綠營立委，說放寬港人技術移民是「高層」決定，已經拍板定案，隨時可以上路執行，並把「打電話給立委」跟「上網聯署廢港澳條例」的人，歸類為配合中共認知作戰，「我得說情勢險峻，要有上街抗議的準備」。

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對此，邱垂正表示，陸委會認為民眾透過網路或電話方式，對公共議題表達意見，本來就是民主國家常態。對於各種批評指教，我們都非常感謝，凡事有助於政策完善都會納入參考。至於網路傳言真假，相信國人能夠理性判斷。

邱垂正強調，要特別說明的是，本案並非忽然成形，而是政府經過跨部會會商，反覆討論並參採民間意見，政府感謝各界建言，會持續化解疑慮，整合各界意見，凝聚更多的共識再行落實。

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