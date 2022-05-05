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    柯文哲自爆北藝「隱憂」 北市府每年約貼5億元助營運

    台北表演藝術中心已在試營運中，預計7至9月進入開幕季。（資料照）

    台北表演藝術中心已在試營運中，預計7至9月進入開幕季。（資料照）

    2022/05/05 13:39

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北表演藝術中心已在試營運中，預計7至9月進入開幕季，台北市長柯文哲表示，盼北藝可帶動士林地區活絡發展，但也點出存在「隱憂」，因北藝評估20年以後自籌款比例才達50％，目前多數仍要靠政府補助，因此北市府每年約要「貼」北藝5億元，後續有賴下屆議員緊盯。

    柯文哲今針對台北市重大工程推動進度與檢討、追加工程預算應對機制、北市能源政策及朝向2050淨零碳排放等議題赴北市議會進行專案報告。

    儘管北藝渡過廠商倒閉等諸多波折開幕在即，但柯文哲指出仍存有「隱憂」，從去年北藝自籌比為1％，99%仍須靠政府補助，而今年自籌比提升至8%，政府仍要補助92％，而北藝評估約20年後自籌比才會達到50％，按此規劃預計則北市府每年將要補貼北藝5億元。

    柯文哲以過去台中歌劇院開幕為例，稱台中市政府也受不了高額補助，因此將歌劇院交還中央，而兩廳院開幕25年後自籌比才達50％，北藝今年才要開幕，尚無法研議如何提升營運績效，而自己市長任期將屆，後續還須仰賴下屆議員緊盯，期盼透過北藝的成功，能帶動士林地區活絡發展。

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