國軍改拿話筒支援1922專線 邱國正：軍民一體

國防部長邱國正。（記者方賓照攝）

2022/05/05 13:14

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎本土確診數增加，1922專線應接不暇，行政院長蘇貞昌今在行政院院會指出，國防部將支援相關人力，下週一加入服務行列。國民黨立委馬文君今呼籲國防部長邱國正應勇於說不，讓國軍回歸戰訓本務。邱國正表示，沒有逆來順受的感覺，軍民是一體的，就像很多資源也是從民間幫忙取得。

立法院外交及國防委員會今邀請邱國正及相關部會報告「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」，並備質詢。

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馬文君指出，據報載國防部將支援1922專線人力，自疫情爆發後，國軍先是支援口罩國家隊，國軍被當便宜人力，廠商一天只給400元，廠商去外面請的人力都不只這個價錢，而現在又支援1000多位人力到快篩國家隊，但據他了解都只是做包裝工作，現在竟然要支援1922專線，還要求支援官兵要有大學學歷、電腦專才、EQ高、不回嘴的士官兵。

馬文君呼籲，現在兩岸情勢緊張，國軍關注戰訓本務，也不要讓外界產生誤解，認為國軍無所事事。

邱國正說，沒有什麼逆來順受的感覺，軍民本來是一體的，就像國軍很多資源也是從民間幫忙取得，不是切割、是可以做到的。

隨後馬文君指出，現在很多人失業，找不到工作，政府有錢就應該請人來接電話。

邱國正說，照顧官兵，是所有國防部的幹部唯一的目標，沒有因為他當國防部長，就出賣國軍官兵，並再次強調「軍民本來就一體的。

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