低價提供快篩憂民眾囤貨？ 萬美玲斥陳時中失職

國民黨立委萬美玲批評，陳時中未能事先準備充足快篩已失職、失能，不願降價的原因更是荒謬至極，完全失格，應向全民道歉。（資料照）

2022/05/04 19:08

〔記者陳昀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，快篩試劑需求量大增，《中國時報》報導指中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，若政府免費提供或非常便宜，會擔心囤積問題；立法院國民黨團書記長萬美玲對此痛斥，陳時中未能事先準備充足快篩已經失職、失能，不願降價的原因更是荒謬至極，完全失格，應向全民道歉。

萬美玲表示，現在每天清晨就看到大排長龍要等買快篩的民眾，陳時中難道不知道快篩試劑的費用已經成為家庭沉重的負擔嗎？「價低量足」是全民普遍的期待，結果陳時中作為中央流行疫情指揮中心的指揮官，不但沒做好超前部屬又不能苦民所苦，陳時中應為自己失職、失能又失格的表現向社會大眾道歉。

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萬美玲指出，現在快篩試劑全由中央政府徵用，真有能力囤積快篩試劑的只有政府自己，當朝野不斷拿出國外快篩試劑的價格證明蔡政府賣的百元快篩試劑太貴時，陳時中還用話術掩飾我國快篩試劑太貴量又不足的問題，事實上，做快篩是人民為了保護自己與他人不得不做的事，且快篩試劑效期不長，根本無法囤積？何況目前快篩實名制，每人每月只能買五劑快篩試劑，「生食都無夠，哪有通曝乾？」

萬美玲表示，過去台灣防疫成效源自民眾自主防疫意識高，現在台灣防疫面臨崩盤，卻是源自政府在沒有做好相關配套下，就貿然將政策走向與病毒共存，連最基本的快篩試劑民眾都一劑難求，面臨有錢買不到，沒錢更別想有的狀況，陳時中作為防疫指揮官，這樣的表現完全失職、失能又失格，萬美玲要求陳時中必須為他荒腔走板的防疫政策向全民道歉。

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