自民黨青年局訪團：全力挺台加入CPTPP及國際組織

日本自民黨青年局局長小倉將信向行政院長蘇貞昌表示，有關台灣加入國際組織，他個人衷心期盼也支持台灣參與更多各國際組織，包括加入CPTPP等，日方也會全力支持。（圖翻攝自行政院轉播畫面）

2022/05/04 17:30

〔記者李欣芳／台北報導〕日本自民黨青年局眾議員訪問團由青年局局長小倉將信眾議員擔任團長來台訪問，行政院長蘇貞昌今天下午在行政院接見訪問團一行，蘇貞昌強調，台日兩國的貿易很重要，日本政府如能大力支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等國際經貿組織，相信將有利於彼此的互惠互利。對此，小倉將信表示，有關台灣加入國際組織，他個人衷心期盼也支持台灣參與更多各國際組織，包括加入CPTPP等，日方也會全力支持。

小倉將信強調，為了加入CPTPP，台灣也做足了準備，台灣是半導體的非常重要生產基地，有關台灣加入CPTPP，他個人也會協同青年局同僚給予最大的支持，台灣加入WHO及國際民航組織部分也會全力給予支持。

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日本自民黨青年局眾議員訪問團5月3日至7日來台訪問，由小倉將信眾議員擔任團長，團員包括鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）眾議員、西野太亮（NISHINO Daisuke）眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。

蘇貞昌下午接見時首先致詞強調，日本自民黨青年局對於台日關係的推動，在歷任局長的動下，是台日友誼重要的窗口，他特別表示感謝，過去兩國有事情發生時彼此都是第一時間幫助，像在長久的疫情中，日本捐贈台疫苗的數量是全世界最多，他代表台灣人民表示感謝，同樣的，台灣也捐贈日本相關醫療物資，我國國民表現得非常真摰。

蘇揆提及台灣在蔡總統領導下非常重視台日關係，尤其蔡政府用盡最大的決心與力量，放寬日本食品的進口，最後也經人民公投同意政府的做法，政府也修改相關法律與規定，做好參與國際組織與遵守國際規範最大的決心與準備，立法院也已完成相關的修法。

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