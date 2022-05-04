羅智強未辭北市議員入籍桃園 鄭運鵬：將被兩地市民檢視

民進黨立委鄭運鵬。（資料照）

2022/05/04 16:16

〔記者謝君臨／台北報導〕宣布參選桃園市長的國民黨前副秘書長、台北市議員羅智強日前在桃園市龜山區買了42年公寓的5樓居住，今（4）日將戶籍遷入桃園。對此，被視為桃園市長潛在參選者的民進黨立委鄭運鵬表示，恭喜羅議員成為新桃園人，對於羅保留北市議員身份完全尊重，但他的選擇也會被台北與桃園市民檢視。

「恭喜羅智強議員成為新桃園人」鄭運鵬指出，這幾年來桃園是台灣人口成長最快的城市，不管就學就業、成立家庭都是良好的首選城市，相信羅智強議員也是這樣被吸引而來。

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鄭運鵬認為，國民黨在選舉方面一直採取最保守的本地主義，政治不只鎖國也鎖城市，完全不歡迎外來人來經營很奇怪，國民黨主席、桃園縣前縣長朱立倫以前跑去隔壁新北市選市長，新北市民也沒有排斥他，但現在卻排斥羅智強議員來桃園發展。

鄭運鵬說，不管羅智強議員以後有沒有要選舉，「即便搬來我的龜山選區經營我們都誠心歡迎」相信他成為桃園市民後，身為台北市議員來到桃園，他的幸福感一定會比在台北市更高。

鄭運鵬指出，如果羅智強議員保留台北市議員的身分，同時宣稱要在桃園參選桃園市長也公開自己搬家到桃園，「他的選擇我完全尊重」，但他的選擇也會被台北與桃園市民檢視，相信他也有被檢視的雅量。

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