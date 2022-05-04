彰化歲入大增27億一次花光 議員轟「雞毛拔得一根都不剩」

彰化縣議會今開定期會，主計處長蕭秀瑛進行今年第1次追加減預算報告，歲入追加27億970萬4000元，歲出追加減預算數27 億970 萬4000元，歲入歲出未出現差短，但遭議員抨擊增加收入一次花光，「雞毛拔得一根都不剩」。（記者張聰秋攝）

2022/05/04 16:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今開定期會，主計處長蕭秀瑛進行今年第1次追加減預算報告，歲入追加27億970萬4000元，歲出追加減預算數27億970萬4000元，雖未擴增歲入歲出差短，但綠營議員狂轟，增加收入一次足額花光，「雞毛拔得一根都不剩」花錢如流水！藍營議員強力護航，地方封號縣長王惠美「省長」，花錢都花在刀口上，有建設需求該花就要花。

議會去年底審議通過彰化縣今年度總預算案罕見全數通過，今天是5月定期會第2天議程，縣府又送上今年第1次追加減預算案審議案，經追加減歲出預算高達593億多元，將繼108年度總預算歲出500.91億元刷新彰化縣史上新高，藍綠議員質詢熱烈。

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預算追加減後，今年度歲入預算數為564億1247萬2000元，較原預算數537億276萬8000元暴增5.05％；歲出預算數593億1409萬7000元，較原預算數566億439萬3000元大增4.79％。

民進黨縣議員黃盛祿說，去年底審議今年度總預算，議會分文未刪全數通過，不到半年又來大額追加減預算，上次一毛未刪，縣庫可能真的缺錢須追加，不然就是上次縣府「草率」編列預算未足額編列，執行業務「粗率」耍弄議員，他個人「小人之心」聯想，選舉快到了。他強調公帑不能如此浪費，公部門要把公家的錢當成花自己的錢對待。

民進黨縣議員莊陞漢指出，財務運用達到收支平衡是好事，但增加追加減歲入預算其中一大部分是中央給予統籌分配稅款和特別統籌款，中央多給的特別統籌款應撙節，不能給多少就花多少。

民進黨縣議員賴清美表示，收支增加多少就花多少，錢越多花得越兇，議員不樂見，也不是口口聲聲要省錢的縣府團隊該有的行為。

時代力量縣議員吳韋達表示，該做的事還是要做，但追加減預算那麼龐大，不禁讓人打上問號，尤其工程費用過去都是向中央爭取經費補助、地方編列配合款，怎麼會出現縣府全額支付工程經費的情況？

吳韋達指出，編列預算不能概括編列應有細項為宜，追加減預算太多籠統科目，運作空間很大，很難不讓人與選舉聯想一塊。

國民黨議員劉淑芳、鄭俊雄護航反駁追加減預算與選舉有關，劉淑芳表示，追加減道路工程經費是常態，根據議員走訪基層，民眾建議要求縣府編預算施作，與選舉扯不上邊，地方都叫縣長是「省長」上任3年多來每筆錢精打細算，何來浪費公帑？

對此，蕭秀瑛在報告中表明，27.10億元歲出追加減預算數中，其中，13.96億元辦理中央補助計畫經費，其餘分散在各局處。

好比說，社會處辦理中低收入老人生活津貼與身心障礙者生活補助等相關經費1.62億元，工務處6.40億元地方小型工程、老舊危險橋梁、縣鄉道養護費等，今年3月29日新成立的青年發展處，人事辦公事務費用、辦理青年發展政策、青年職涯發展輔導業務、青年創業政策規劃執行等相關經費1億元。

彰化縣議會去年底審議通過彰化縣今年度總預算案罕見全數通過，今天5月定期會第2天議程，縣府送上今年第1次追加減預算案審議案，經追加減歲出預算高達593億多元，將繼108年度總預算歲出500.91億元刷新彰化縣史上新高，已快接近歲出600億元關卡。（記者張聰秋攝）

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