吳斯懷稱不應「單押」俄烏一方 吳釗燮︰多交國際上挺台朋友

國民黨立委吳斯懷（左）今在立法院外交及國防委員會質詢外交部長吳釗燮（右）。（擷取自國會頻道）

2022/05/04 16:09

〔記者楊丞彧／台北報導〕俄羅斯2月24日起發動入侵烏克蘭的戰爭迄今2個多月，我國配合全球理念相近民主盟友一起對俄羅斯祭出制裁，然而有立委對此表達擔憂。國民黨立委吳斯懷今表示，希望兩岸有危機時，有更多國家來幫我們，而不是像現在只押一邊，那到時候就只有一邊會幫我們，繼續這樣的作法，恐會增加台灣的危機感，並就此與外交部長吳釗燮言詞交鋒。

立法院外交及國防委員會今天就「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」邀請外交部長吳釗燮與相關部會報告並備質詢。

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吳斯懷指出，俄烏戰爭到現在所造成的影響，整個國際外交局勢的變化，外交部應該都要掌握，來考量我們最後要不要那麼明白地選邊。而為了自己國家的利益，印度、印尼很明顯地都不選邊，東協國家也很明顯不選邊。台灣可能是下個危機點，是世界公認的。他問吳釗燮，對此有何看法。

吳釗燮首先稱讚吳斯懷問得很好，接著反問，如果未來哪天台灣面臨真正的危機時，其他國家都說他們不選邊，台灣找不到一個可以協助我們的國家，「這是你要的嗎」？吳斯懷則回應，這跟選邊沒有關係。吳釗燮追問，但其他國家也說不選邊？吳斯懷則反駁，他們不選邊是他們的利益。

吳釗燮質疑，如果我們可以爭取更多國家支持我們，但有人要他們保持中立不要選邊，這樣對我們的利益是好的嗎？吳斯懷則駁斥，這樣說是「以偏概全」；但吳釗燮強調，「這不是以偏概全，這是我們台灣的國家利益」。

吳斯懷認為，站在我國國家利益來看，他希望兩岸有危機時，有更多國家來幫我們，而不是我們現在只押一邊，那就只會有一邊幫我們，其他的就不見得會幫我們，要從戰略角度更廣闊地來看。吳斯懷強調：「我們要多交朋友，不要單押一邊，在這樣的作法下去，會增加台灣的危機感，請部長好好考量！」

吳釗燮重申，外交部的做法都是從戰略角度思考，要多交國際社會上面能夠支持我們台灣的朋友。他反問吳斯懷，如果有歐洲某國接下來面臨危機，結果我們說我們保持中立，那麼接下來，這國家會支持我們嗎？

吳斯懷則指稱，吳釗燮的講法是「二分法」，把複雜的問題簡單化，不是說我們要中立所以不怎樣，而是我們表態要很適度、要有彈性，小國做外交必須要這樣。他強調，不要把國家利益壓在某一個邊上面，這是危險的，希望外交部保持最大的彈性，爭取最好的利益。

吳釗燮回應，歐洲有很老牌的中立國家，現在也不保持中立了。他強調，外交部一定都保持彈性，依照國家最高的戰略與外交利益，來推動外交工作。

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