好困擾！台中府會吃飯22人確診 市議員被各方詢問：你去吃了沒?

台中市府會餐會多人確診，甚至包括三位議員，導致其他議員紛紛被詢問：你去吃了沒?（取自江肇國臉書）

2022/05/04 07:47

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市府會二場餐會導致副市長，官員，議員里長紛紛確診，人數已達二十二人，這也導致不少議員最近地方跑攤紛紛被問:「你有沒有去吃飯」？連忙表明「沒去吃」，有的甚至趕快出示快篩陰性的圖片証明，私下低呼」真的很困擾」。

台中市府及議員的餐會，第一場教育文化委員會二十四人，己有十三人確診，比例超過一半，其中市府官員全確診，而第二場交通地政目前包括新增三位里長也九人確診，加上因被匡列而確診的教育局人員，已有二十二人確診。

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由於此波傳染鏈不但擴散很大而且比例很高，雖然目前只有三位議員江肇國，王立任及李中確診，但也波及很多議員，連日來跑攤紛紛被問:「你去吃飯了沒」？

一位民進黨的女議員昨表示，每到一場就被問：議員你有去吃嗎?等到她回答「沒有」後，對方才比較放心，甚至連孩子都跑來問她」媽媽你有沒有去吃飯」？連孩子都要解釋，真的很困擾。

而一位民進黨議員也說，因為地方要跑初選，選舉年活動很多，實在沒空去吃飯，但最近地方跑攤的確常常被問。

也有一位民進議員說，民進黨最近要初選，大家都很忙，沒有去吃飯，所以才會二場餐會只有三位民進黨議員去吃，但也沒想到就有江肇國及王立任確診，張家銨自我監測中，但國民黨議員目前只有李中確診，到底還有那些人去吃飯?應該也很困擾。

目前國民黨議員張廖乃綸及陳文政等人雖都沒有參加餐會，但也紛在臉書貼快篩圖証明自己是陰性，而其他參加餐會議員多自主管理甚至改書面質詢，也都減少活動了。

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台中市府會餐敘導致三位議員確診，也導致其他議員紛被問:你去吃了沒?（取自李中臉書）

台中市府會餐敘導致三位議員確診，也導致其他議員紛被問:你去吃了沒?（取自王立任臉書）

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