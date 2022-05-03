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    北市議員王欣儀、陳永德確診 已7議員染疫

    國民黨籍議員王欣儀確診。（資料照）

    國民黨籍議員王欣儀確診。（資料照）

    2022/05/03 14:43

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會今天再傳第6、第7位議員確診，分別為國民黨籍的王欣儀、陳永德。截至目前確診議員已有無黨籍黃郁芬、民進黨王閔生、國民黨戴錫欽、耿葳、新黨侯漢廷等人。

    王欣儀透過助理表示，她非常感謝大家的關心，驚擾大家不好意思，目前在家隔離中，皆遵照防疫相關指引處理，而她在服用藥物後，症狀已緩解，唯獨喉嚨、喝水、吞嚥都很痛，所以無法講話、接電話，向大家致歉，也請大家放心並無大礙。

    另外，王欣儀辦公室也指出，王欣儀昨天下午出現喉嚨痛等症狀，經採檢PCR後確診，且從4月27日就沒有進入議會，之後身體也沒有症狀，是因為這2天身體出現症狀，採檢PCR後確診。

    陳永德表示，他平常都有戴口罩，沒有到處跑行程，接觸環境單純，只有住家、市議會、服務處，至今不知道自己的感染源；上週突然感覺有感冒咳嗽症狀，就吃了感冒藥覺得好多了，但是1日晚間、2日上午家人陸續確診，他趕緊去篩檢，今天早上北市立聯合醫院仁愛醫院通知確診去住隔離病房。

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    國民黨籍議員陳永德確診。（資料照）

    國民黨籍議員陳永德確診。（資料照）

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