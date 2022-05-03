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    首頁　>　政治

    世界新聞自由日 朱立倫：關注政府打壓新聞自由

    國民黨主席朱立倫下午在臉書發文表示，隨台灣新聞環境日趨嚴峻，大家要向所有追求真相、不畏強權打壓的新聞人致敬，更要一起守護言論自由與新聞自由。（取自臉書）

    國民黨主席朱立倫下午在臉書發文表示，隨台灣新聞環境日趨嚴峻，大家要向所有追求真相、不畏強權打壓的新聞人致敬，更要一起守護言論自由與新聞自由。（取自臉書）

    2022/05/03 15:02

    〔記者施曉光／台北報導〕今天是世界新聞自由日（World Press Freedom Day），國民黨主席朱立倫下午在臉書發文表示，隨台灣新聞環境日趨嚴峻，大家要向所有追求真相、不畏強權打壓的新聞人致敬，更要一起守護言論自由與新聞自由，監督制衡政府的不當濫權。

    朱立倫說，聯合國訂定這個節日，旨在希望提高新聞自由的意識，並提醒各國政府要尊重和提升言論自由，近年來台灣新聞自由排名在全世界來說算是屬於前段班，在無國界記者組織（RSF）每年公佈的「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index）中，我們連續兩年在180個國家中拿到43名，他要特別向所有新聞媒體從業人員表達內心的謝意。

    不過，朱立倫也說，當前執政的民進黨政府，將政治黑手伸入媒體經營，引起諸多爭端，原本應該客觀中立、立場超然的獨立機關NCC，卻淪為政黨打手，關掉與政府立場、意見不同的電視台，針對特定媒體經營層不斷變更，以及公廣集團出包連連的亂象，卻消極以對、毫無作為，如此雙重標準，已經重挫NCC的信譽，不知道這些NCC委員還有無一絲學者的風骨與尊嚴？

    朱立倫批評，在民進黨執政下，就連總統府都敢公然在翻譯新聞稿上做文章，「消音」來訪的美國參議員談話，卻號稱是「潤飾」，連國安局、外交部都出面指責報導事實經過的媒體是在「認知作戰」、「惡意中傷」，公理何在？

    他還說，當政府整體動員起來打壓媒體，請問到底是誰在對內以網軍、認知作戰抹殺台灣媒體的新聞自由？是誰在不斷創造新名詞、扭曲事實，造成日常修辭的內涵崩懷？

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