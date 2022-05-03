快篩價格不一致 國民黨團︰政府要說清楚有無圖利特定人士

衛福部推行的快篩實名制。（資料照）

2022/05/03 14:20

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團今召開記者會，批評政府各部門購買快篩試劑價格不一致，購買時間不同、價格也不同，衛福部推行快篩實名制要跟人民收100元，「差價到哪裡去了？」政府要說清楚。

國民黨團總召曾銘宗表示，政府各機關採購快篩劑的價格紊亂，衛福部疾管署在今年1月10日採購10萬劑每劑價格67元；桃園市政府1月25日購買6萬劑，每劑價格144元；國防部軍醫局2月9日購買9.99萬劑，每劑價格96元；高雄市政府2月11日採購1.5萬劑，每劑價格120元，3月11日再採購10萬劑，每劑136元，3月3日又採購40萬劑，每劑59元。

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曾銘宗質疑，這些單位採購價格不合理，蔡政府讓民眾買不到快篩劑，又放任各機關各自為政，採購價天差地遠，國民黨團將會在財政委員會要求審計部專案查核追究財務責任，有無圖利特定人士。

國民黨立委吳怡玎表示，政府公共契約已經明定廠商每劑59元，公家單位還能買貴到差1倍的快篩劑，衛福部核准進口快篩劑共有21家，每家進口商都可以自行購買，經詢價，最貴要價150元，台電中火在4月26日購買一劑則要280元，顯示政府都在亂花錢。

吳怡玎認為，民眾買不到快篩劑最大的問題在衛福部，衛福部只核准了21家進口商，反觀歐盟核准了204家，是衛福部核准數量快10倍，在供需競爭之下，開放越多家，商業競爭之下價格自然會降低。

國民黨立委洪孟楷質疑，實名制快篩劑政府跟人民收一劑100元，中間的價差到哪裡去了？請衛福部公開說明，把疑點說清楚、講明白，國民黨團也會持續追蹤政府購買快篩劑價格流程。

國民黨立委鄭正鈐表示，衛福部限定在藥局販售快篩劑，新北市部分區域是全台人口最密集的區域，新北市有400萬人口，但僅有892家藥局，只要一半的人200萬人要買，按照現在鋪貨方式平均要等1個月才買得到。政府應免費發送快篩劑給國人，開放更多快篩劑進口商進口。

國民黨立委林奕華則批評，政府防疫資訊不透明，從口罩價格制定機制到疫苗採購價、快篩採購價，都是不能說的秘密，同廠牌快篩劑在1月是一個價格，2、3月又是不同的價格，價格也落差大到離譜，監察院、審計部難道不該主動調查嗎？

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