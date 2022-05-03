熊厚基調任戰略顧問、劉任遠接空軍司令 總統：提升國防守護家園

熊厚基調任總統府戰略顧問。（資料照）

2022/05/03 12:15

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今天上午主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等均在場觀禮。總統期許就任總統府戰略顧問的熊厚基上將及接任空軍司令的劉任遠上將，持續為提升國防自主能力、守護國家安全及穩定區域和平發展貢獻心力。

蔡總統致詞時表示，前天是五月、新月份的開始，兩位國軍重要將領也就任新職，持續精進國防事務發展。首先，原空軍司令熊厚基上將，調任總統府戰略顧問。今天，透過頒授「三等寶鼎勳章」，她要代表國家及國軍，感謝熊上將的努力和貢獻。

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她說，這幾年來，我們的國機國造提升了空軍整體戰力，也帶動國內航太產業的重要發展，例如，首架勇鷹高教機順利交機。此外，「F-16V性能提升接裝」任務能夠順利達成，熊上將都付出了許多心力。看到熊上將期勉空軍弟兄姊妹，要「努力到無能為力，拚搏到感動自己」，這就是他以身作則的精神，令人非常敬佩。

蔡英文提到，尤其近年來，共機頻繁侵擾台海，熊上將帶領全體空軍，時時刻刻守護台灣安全，她要向熊上將說聲「辛苦了」。她也期待，熊上將在新崗位上，以豐富的經驗為國家安全戰略效力，並且持續提供國軍寶貴建言，讓國軍更好更進步。

總統說，接任空軍司令並晉任上將的劉任遠上將，也是國軍倚重的傑出將領，他曾經擔任空軍司令部參謀長、空軍作戰部指揮官等重要職務。過去，劉上將在空軍副司令任內，對於新興兵力成軍及各項戰備整備強化上，有許多的貢獻。她也期待，劉上將今後持續發揮長才，帶領空軍打造更強的空防戰力。

總統強調，今天現場的各位，都是撐起國家安全防線，不可或缺的一份子。她也要特別感謝熊夫人和劉夫人的支持和付出，讓國軍大家庭能夠凝聚更強大的力量，共同守護我們的家園。

總統說，近來隨著世界局勢變化，台海的和平穩定更加受到國際關注，我們要持續提升國防自主能力，守護國家安全，也為區域穩定和平發展，繼續貢獻心力。這個目標，需要我們共同來努力，她對熊上將和劉上將充滿了期待與祝福，並祝福兩位身體健康、工作順利，在新職務上創造更豐碩的成果。

劉任遠上將接任空軍司令。（資料照）

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