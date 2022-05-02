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    釣魚台海域撞見中國航艦 蘇澳漁船火速轉向

    蘇澳漁船今天在釣魚台海域疑似遇上中國航空母艦戰鬥群。圖為中國遼寧號航艦。（路透資料照）

    蘇澳漁船今天在釣魚台海域疑似遇上中國航空母艦戰鬥群。圖為中國遼寧號航艦。（路透資料照）

    2022/05/02 20:05

    首次上稿 18:54
    更新時間 20:05

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕有1艘宜蘭縣蘇澳籍漁船今天（2日）在釣魚台海域作業時，撞見10多艘軍艦編隊航行，疑似是中國航空母艦戰鬥群與日本尾隨跟監的艦艇，漁船距離艦隊最近只有3公里，由於釣魚台主權爭議未解，最近俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇，時機敏感，消息在蘇澳漁業界傳開，也引起漁民議論紛紛。

    這艘50噸級的蘇澳籍漁船今天在北緯26度56分、東經124度47分即釣魚台周邊的台日漁業協定海域作業，船長目擊，遠遠看到10多艘各式軍艦，在公海上朝南方航行，可能是中、日兩國軍艦，其中2艘是疑似航空母艦的大型軍艦，還有基於安全考量，他下令漁船轉向遠離，並透過衛星電話回報蘇澳區漁會漁業電台，提醒其他漁船注意，電台隨即也通報行政院海洋委員會及軍方。

    蘇澳漁界人士說，釣魚台周邊的台日漁業協定海域是蘇澳漁民重要漁場，過去很少見到中國航艦出沒，此行大陣仗通過敏感海域，不免引發政治及軍事上的聯想，由於釣魚台存在主權爭議，加上兩岸關係緊繃、烏俄戰爭等國際情勢影響，中國軍艦是否藉此對台、美、日施壓，或另有所圖？

    蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，蘇澳籍漁船與中國艦隊相距3公里，應是史上最近的距離，漁民若在海面碰上外國軍艦，有套標準作業流程，包括保持安全距離、即刻向岸上回報，蘇澳漁民在台日漁業協定海域合法捕魚，權益應受保障，呼籲中國軍艦自我克制，不要影響台灣漁民作業。

    由於上週中國官媒才證實中國002號航空母艦山東號入廠維修，若今天蘇澳漁民目擊的真是中國航艦，應該是001號遼寧艦。

    釣魚台海域是蘇澳漁民（如圖）重要漁場，圖為蘇澳鎮南方澳漁港。（圖由讀者提供）

    釣魚台海域是蘇澳漁民（如圖）重要漁場，圖為蘇澳鎮南方澳漁港。（圖由讀者提供）

    中國航母戰鬥群出現的海域（筆指之處）。（圖由讀者提供）

    中國航母戰鬥群出現的海域（筆指之處）。（圖由讀者提供）

    釣魚台海域傳出中國航母戰鬥群出沒，蘇澳區漁會總幹事陳春生呼籲不要影響台灣漁民作業。（圖由讀者提供）

    釣魚台海域傳出中國航母戰鬥群出沒，蘇澳區漁會總幹事陳春生呼籲不要影響台灣漁民作業。（圖由讀者提供）

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