釣魚台海域撞見中國航艦 蘇澳漁船火速轉向
首次上稿 18:54
更新時間 20:05
〔記者江志雄／宜蘭報導〕有1艘宜蘭縣蘇澳籍漁船今天（2日）在釣魚台海域作業時，撞見10多艘軍艦編隊航行，疑似是中國航空母艦戰鬥群與日本尾隨跟監的艦艇，漁船距離艦隊最近只有3公里，由於釣魚台主權爭議未解，最近俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇，時機敏感，消息在蘇澳漁業界傳開，也引起漁民議論紛紛。
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這艘50噸級的蘇澳籍漁船今天在北緯26度56分、東經124度47分即釣魚台周邊的台日漁業協定海域作業，船長目擊，遠遠看到10多艘各式軍艦，在公海上朝南方航行，可能是中、日兩國軍艦，其中2艘是疑似航空母艦的大型軍艦，還有基於安全考量，他下令漁船轉向遠離，並透過衛星電話回報蘇澳區漁會漁業電台，提醒其他漁船注意，電台隨即也通報行政院海洋委員會及軍方。
蘇澳漁界人士說，釣魚台周邊的台日漁業協定海域是蘇澳漁民重要漁場，過去很少見到中國航艦出沒，此行大陣仗通過敏感海域，不免引發政治及軍事上的聯想，由於釣魚台存在主權爭議，加上兩岸關係緊繃、烏俄戰爭等國際情勢影響，中國軍艦是否藉此對台、美、日施壓，或另有所圖？
蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，蘇澳籍漁船與中國艦隊相距3公里，應是史上最近的距離，漁民若在海面碰上外國軍艦，有套標準作業流程，包括保持安全距離、即刻向岸上回報，蘇澳漁民在台日漁業協定海域合法捕魚，權益應受保障，呼籲中國軍艦自我克制，不要影響台灣漁民作業。
由於上週中國官媒才證實中國002號航空母艦山東號入廠維修，若今天蘇澳漁民目擊的真是中國航艦，應該是001號遼寧艦。