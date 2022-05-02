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    華視接僑委會標案打「獨家」 童振源：未要求華視做業務外業配

    立法院外交及國防委員會2日邀請僑務委員會委員長童振源報告業務概況並備質詢。（記者朱沛雄攝）

    立法院外交及國防委員會2日邀請僑務委員會委員長童振源報告業務概況並備質詢。（記者朱沛雄攝）

    2022/05/02 12:05

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕華視承接僑委會1200萬元標案，製作節目卻打上「獨家新聞」，遭質疑僅在節目最後才標註「廣告」。僑委會主委童振源今日受訪表示，僑委會沒有委託、要求華視做額外的拍攝，也沒有要求華視做業務外的業配，「華視的行為應該由華視對外澄清說明」。

    童振源指出，僑委會想要讓僑胞貢獻，讓更多台灣民眾了解，進而能夠凝聚更多僑胞，對於台灣持續貢獻，這是拍攝影片最重要目的。影片主要分三部分，第一是僑胞在海外推行全民外交，第二是公益慈善活動，第三是經貿鏈結，這樣的影片可以促進更多僑胞對台灣持續貢獻。

    童振源強調，影片主要是針對僑胞的貢獻，但是華視到海外採訪，自行再另外拍攝的影片「不在我們的合約範圍裡面」。僑委會沒有委託、要求華視做額外拍攝，也沒有要求華視做業務外的業配，「華視的行為應該由華視對外澄清說明」。

    童振源說明，僑委會一共規劃12集節目，目前已播出2集，第3集到第7集已經到歐洲和美國採訪，已經在製作當中，但在第1、2集播放後，「外面有提到我們在標示方面比較小一點，還有播放僑委會廣告的秒數比較短」，僑委會已要求華視，未來必須把標示放大，「廣告」字眼播放時間要加長。

    另外，國民黨立委溫玉霞今日於立法院外交及國防委員會質詢問及，僑委會經費是所有部會裡最少，一個標案就用掉1200萬元，這樣用錢不會手軟嗎？華視做這個標案的表現，你滿意嗎？童振源回應，「到目前我們覺得還不錯」。

    童振源表示，在合約裡都寫得很清楚，第一不得做置入性行銷，第二須遵守預算法第62條之1，必須要標示廣告。過去僑委會尊重華視的專業跟慣例，審片時沒有注意到後面這部分。它也認同外界說法，標示確實太小，上週一開會時，已要求華視未來標示要放大，標示時間要拉長。

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