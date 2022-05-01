勞保破產危機 國民黨提修法明定政府每年撥補800億

勞工。示意圖（資料照）

2022/05/01 11:46

〔記者林良昇／台北報導〕今天是51勞動節，對於勞保年金破產危機，立法院國民黨團提「勞工保險條例第66條及第69條條文修正草案」，明定政府每年撥補勞保基金的金額不得低於800億元，並就勞保財務負最後責任。國民黨團呼籲，勞保恐在2028年破產，政府應加速提改革方案。

立院國民黨團今召開記者會表示，已提出「勞工保險條例第66條及第69條條文修正草案」，因應勞保年金破產危機，並呼籲政府也要加速提出勞保改革方案。

請繼續往下閱讀...

曾銘宗表示，政府不提出勞保改革方案，國民黨因此提出修法草案，明定政府撥補金額最少800億元﹔另外爲落實行政院長蘇貞昌承諾，提案也明定勞工保險財務由中央政府負最後的支付責任。

國民黨立委謝衣鳯指出，勞保關係1千萬以上勞工的權益，根據勞動部2020年底精算報告，勞保基金的潛藏債務不但超過10兆元，每年還以5千億元的速度增加，接近11兆元，財務情況快速惡化中，在2028年以後就會面臨破產。

謝衣鳯認為，蔡英文總統在2028年已經沒執政了，似乎就不在乎勞保破產問題，國民黨提出修法，希望朝野都可以正視勞保即將破產的問題。

國民黨立委鄭正鈐提到，台灣民眾的痛苦指數接近百分之7，顯示物價的上漲和失業率都對勞工造成很大的隱憂跟痛苦，勞保基金的破產問題更是勞工心中的恐懼。

鄭正鈐表示，勞保基金情況惡化，幾年來民進黨政府撥補金額，大概只有每年200億元，今年到達300億元，但金額顯然都還不夠，至少每年要撥補800億元以上才能避免勞保基金破產，也希望政府應定出更好的期待值，讓基金餘額不低於1兆元，才有足夠基金餘額進行投資。

鄭正鈐也提醒，勞保基金管理機制也是勞工心中隱憂，勞動基金運用局曾發生重大弊案，勞工對政府是否完善進行基金管理信心動搖，應參考私校退撫基金的管理機制，讓勞保基金管理機制更完善，勞工才更有信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法