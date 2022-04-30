健康因素卸任空軍司令 熊厚基暖心發文告別

空軍司令熊厚基（右）將卸任司令職務，今晚撰文告別，圖為2020年11月14日，空軍F5戰機於失事後，進行特檢後首飛，熊厚基特別同乘飛行，用實際行動提振軍心士氣。（資料照；青年日報提供）

2022/04/30 23:48

〔記者吳書緯／台北報導〕空軍司令熊厚基因健康因素，5月1日轉調總統府戰略顧問，職務由副司令劉任遠中將調任，劉並晉升為空軍二級上將。熊厚基今（30日）在內部群組撰文告別，並提醒近年敵情嚴峻，飛行任務是以往的1.5倍，但同仁不畏威脅、勇往直前的態度使他深表敬佩，而目前空軍飛機已進入中壽期階段，勉勵一定要將飛安做最好的把關及落實經驗傳承。

今天是熊厚基擔任空軍司令的最後一天，晚間在內部群組撰文告別，提及今天是他在空軍的最後一個工作日，心裡有很多感慨，今天的道別來的有點突然，卻依然無法掩飾內心的不捨，內心只有「感謝、不捨與祝福」；始料未及會因健康因素卸下空軍司令職務，感謝大家在過去近3年來對他的支持與協助，讓各項工作推展順利；期間如有不周延之處，還請多多體諒與包涵。

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熊厚基提醒，近年來敵情嚴峻，飛行任務是以往的1.5倍，但大家不畏威脅、勇往直前的態度使他深表敬佩，雖然這段期間發生數起飛安事件，但飛行及修護官兵能夠摒除己見共同為飛安而精進努力，也是他明顯感受到的，此外各部門為空軍的奉獻也是有目共睹，在此也特別感謝大家。

此外，熊厚基提醒，各飛行部隊長，目前空軍飛機已進入中壽期階段，一定要將飛安做最好的把關及落實經驗傳承，而各級人員也請秉持以往的態度，「努力、努力、再努力共同愛護、維護空軍」。

最後，熊厚基說，要把之前軍務會報同仁提到的一段話跟大家分享，「努力到無能為力，拼搏到感動自己」，並祝福空軍軍運昌隆，並懇請大家多支持新任司令劉任遠。

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