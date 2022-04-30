唯一不挺駐台機構升級 瑞典執政黨被圍剿

瑞典民主黨議員魏馬可。（擷取自瑞典國會直播）

2022/04/30 07:03

〔記者楊丞彧／台北報導〕瑞典國會28日以205票同意、80票反對、64票缺席通過決議，敦促瑞典政府在我國設立「瑞典之家」（House of Sweden）。特別的是，投下反對票80票的議員，全來自少數執政的社會民主黨，在投票前的辯論也成為眾矢之的。本月中隨團訪台的瑞典民主黨議員魏馬可（Markus Wiechel）直指，瑞典政府在處理台灣的議題上，特別是在回應民主遭受攻擊上，是「徹頭徹尾的可恥」。

目前瑞典駐台機構為瑞典貿易暨投資委員會（Business Sweden）台北辦事處，Business Sweden屬於半官方組織，由瑞典貿易工業部與瑞典對外貿易協會共同組成，成立目的是幫助瑞典企業拓展全球市場以及吸引外資投資瑞典。

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社民黨議員艾哈吉辯論時宣稱，瑞典貿易暨投資委員會從1991年以來在台灣運作順利，瑞典企業在台灣約有一百家、經營良善，為什麼要換掉成功的運作模式？但此說法立刻遭到本月中隨團訪台的議員魏馬可駁斥。

魏馬可表示，他很遺憾社民黨對這件事態度保留，想以「雙邊關係已經很好」推託「瑞典之家」的設立。但他訪台親眼所見的是，該機構運作稱不上好，領事活動更不順利。無論是瑞典商界或在台瑞典公民，都力挺設立「瑞典之家」，渴望趕快改進瑞典外交部的憋腳政策。

魏馬可認為，這不是換掉原本運作良好的模式，正確來說是以更好的方案代替，整個委員會就社民黨不願意支持設立「瑞典之家」。魏馬可強調，雙邊關係潛力無窮，希望瑞典政府聽從民意，站在民主的一邊。設立「瑞典之家」將可創造出雙邊新的連結，也可以讓瑞典企業與在台瑞典公民持續深化現有的關係。所以，他不懂社民黨一直聲稱現有的機構有效運作，是有效在哪？

魏馬可直指，社民黨的態度之所以如此，原因就兩個字，就是「畏懼」。他強調，瑞典國會應清楚地將台灣視為獨立國家，並儘速結束台灣在聯合國等國際組織中被排除的狀態。而瑞典政府在處理台灣的議題上，特別是在回應民主遭受攻擊上，是「徹頭徹尾的可恥」。

瑞典國會外交委員會副主席馮漢斯（Hans Wallmark）也說，他很遺憾社會民主黨是瑞典國會唯一一個對在台灣設立「瑞典之家」有所保留的政黨，沒有決心跨出這一步。

挺台的自由黨議員佛瑟爾（Joar Forssell）也對此非常不以為然，他說可以理解要在所有議題都不自相矛盾有其難處，但此事攸關的是原則。他直指，社民黨人也認為所有人都要能以公開且自由的投票方式決定自己的未來，談到拉丁美洲的時候適用，談到其他地方都適用，那為什麼談到台灣就轉彎了？

瑞典國會計有349席，執政黨社會民主黨僅100席，為少數政府。其他7黨僅中間黨、左翼黨、綠黨給予信任支持，溫和聯合黨、瑞典民主黨、基督教民主黨與自由黨皆為反對黨。

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