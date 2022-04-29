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    蔡炳坤稱「是否暫緩」莫德納接種 苗博雅：發言草率不恰當

    台北市議員苗博雅砲轟，批評蔡炳坤發言草率、非常不恰當，恐怕會引發家長的憂慮。（資料照）

    台北市議員苗博雅砲轟，批評蔡炳坤發言草率、非常不恰當，恐怕會引發家長的憂慮。（資料照）

    2022/04/29 19:15

    〔記者楊心慧／台北報導〕中央已簽訂輝瑞／BNT武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗供應協議，採購220萬劑兒童疫苗預計5月起到貨，但在這之前政府已徵詢家長同意、安排12歲以下接種莫德納疫苗，台北市副市長蔡炳坤昨（28日）晚在臉書貼文，指稱「是不是要暫緩莫德納疫苗接種，等兒童BNT來了，再重新規劃」？台北市議員苗博雅砲轟蔡炳坤發言草率、非常不恰當，恐引發家長憂慮；她無奈表示，市府從上到下講話前不想清楚，戰略矛盾、戰術混亂。

    苗博雅認為，市府昨已公告下週開始施打兒童莫德納疫苗，也已讓家長知道，願意讓孩子打莫德納疫苗的家長都已經有明確的預期，輝瑞兒童疫苗預估最快五月中抵台，加上檢驗封緘、配送，或者貨運稍有延遲，可能要六月初才能真正施打。

    苗博雅質疑，如果各縣市都按部就班推動兒童疫苗施打，「難道我們臺北市有意願打莫德納的家長和孩子，就要為了配合尚未確定何時抵達的輝瑞疫苗，空等一個月乾瞪眼」？

    苗博雅批評，蔡炳坤是台北市負責規劃疫苗施打政策的官員，有這種草率的言論，非常不恰當，會引發家長的憂慮，她接獲市民反映，立刻留言跟蔡炳坤溝通她的看法。她認為，柯文哲講「天下大亂」，連帶著市府從上到下，講話前不想清楚，戰略矛盾、戰術混亂，這個「天下大亂」難道真是自我實現的預言？

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