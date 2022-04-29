暫緩推動放寬港澳白領定居許可 陸委會：持續溝通化解疑慮

陸委會說，有關「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」修正建議，會持續進一步溝通，化解疑慮。（資料照）

2022/04/29 16:34

〔記者吳書緯／台北報導〕內政部擬於5月1日放寬港澳白領專業人才來台工作資格，引發爭議，多位民進黨立委也持質疑態度；陸委會副主委邱垂正今天受訪時證實暫緩。陸委會說，針對可能風險加強防範把關，責無旁貸，也會持續溝通化解疑慮，爭取支持，待整合意見、凝聚共識後，將儘快公布實施。

為解決現行港澳專業人才來台工作，只能居留、無法定居問題，陸委會4月下旬指出，內政部將於5月1日公布生效「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法修正案」，將開放港澳專業人士在台工作連續居留5年，每年居住183天以上，最近一年每月收入達中央勞動主管機關公告的基本工資兩倍，便可申請定居、取得台灣身分證。

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針對民眾與立委質疑放寬政策過於倉促和國安疑慮，陸委會今天下午說，有關「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」修正建議，主要是為台灣吸納所需的專業人才，同時也是回應民意訴求，給予愛好自由民主、用腳投票的港人更多支持與協助，落實相關人道援助工作。

陸委會提到，本案並非一朝一夕忽然成形，而是經過跨部會多次會商、反覆討論，並參採民間意見，經過相當時間研議評估而成；「過程中，也曾經獲得立委、民間團體的正面迴響」。

陸委會強調，政府機關做為國家安全的守門人，針對可能的風險加強防範把關，責無旁貸，這也早已是政府根深柢固的日常工作。近日立委對於相關措施的提醒與建議，陸委會深表感謝，也會持續進一步溝通，化解疑慮，爭取支持。待整合意見、凝聚共識後，將儘快公布實施。

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