蔡總統：鼓勵更多各行各業創新 強化台灣競爭力

蔡英文總統出席「第五屆總統創新獎頒獎典禮」，親自頒贈獎座給得獎人與團體。（圖翻攝自總統府提供的轉播畫面）

2022/04/29 14:45

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天偕同賴清德副總統出席「第五屆總統創新獎頒獎典禮」，親自頒贈獎座，肯定得獎人與團體對國家社會的貢獻。總統表示，希望透過「總統創新獎」的頒發，可以鼓勵更多各行各業的朋友，一起投入創新行列，強化台灣整體競爭力，也希望大家一起繼續打拚，讓台灣持續在穩定中追求成長，在變局中把握先機。

在致詞時，總統首先向得獎人與團體代表致上最誠摯的祝賀，感謝大家在創新這條路上所做的努力與貢獻。

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蔡總統指出，根據最近一期2021世界競爭力調查評比（IMD），台灣在人口超過兩千萬人的經濟體中，排名第一。在疫情之下，台灣能有這樣的表現，顯示我們的創新精神、數位化發展、社會福利及凝聚力，都是非常關鍵的因素。

總統表示，從所有得獎者的成就，我們也可以看到台灣各角落的創新力量，持續在推動國家的進步發展。她舉例，團體組得獎者「財團法人均一平台教育基金會」的呂冠緯董事長，帶領團隊及其他教育基金會，共同組成台灣第一個教育創新NPO聯合辦公室，也就是「教育創新合作社」。

總統憶及，去年她曾參訪「教育創新合作社」，也與社員們座談交流。合作社把科技創新投入教育轉型，成立線上教育平台，並且協助老師提升數位教學能力，讓不論是在鄉村或都會區，只要有需求的小朋友都可以得到幫助。他們的努力，不僅補足了社會和教育中最艱困的「城鄉差距」，也對台灣人才培育深具貢獻。

總統指出，團體組的另一個得獎者「經濟部水利署」同樣以創新精神，因應國家的挑戰。去年，台灣面臨最嚴峻的百年大旱，水利署同仁在署長賴建信帶領下，除了積極清淤，也以多元開發新水源方式，穩定民生及產業用水供應。同時，水利署也持續規劃和落實水資源基礎建設，提高台灣水資源韌性，致力於水資源的永續發展。

在個人組方面，總統表示，兩位得獎者—成功大學機械工程學蔡明祺講座教授及旺宏電子董事長吳敏求，都對台灣產業的進步發展帶來許多貢獻。蔡教授在產學界有「馬達蔡」的美譽，他在馬達技術的專業地位，眾所周知。過去幾十年來，蔡教授努力投入馬達技術研發以及人才培育，讓產學研界的人才和技術能緊密合作，共同提升台灣馬達技術的深度和廣度。

總統進一步表示，吳敏求董事長在半導體領域耕耘數十年，是台灣半導體打頭陣的領航者之一，更首創將數學、統計學等概念導入製程，促進半導體產業鏈的發展。總統說，她曾參訪旺宏電子，深刻感受到吳董事長的用心打拚。旺宏電子不但在半導體研發技能上表現卓越，更是一個很照顧員工的半導體大廠。

總統提及，本屆青年組得獎者彰化縣消防局宋明哲隊員，出於體恤同仁以及尊重生命，發明了全球首創的「水面作業型遺體袋」。這項發明讓罹難者獲得尊重，讓受難家屬的衝擊降低，讓救援人員有完整的保護，更改變了數十年來消防、海巡的水域救難模式，也提升了救災效率。她非常感謝宋隊員的努力付出。

典禮最後，本屆得獎者也逐一發表得獎感言，感謝評選委員對他們的肯定，未來將持續在各領域發揮創意、投入創新，為我國注入新的活力與動能。

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