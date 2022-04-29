陸委會證實：暫緩港澳白領專才定居許可放寬

陸委會副主委邱垂正。（資料照）

2022/04/29 12:40

〔記者吳書緯／台北報導〕內政部擬於5月1日公告放寬港澳白領專業人才來台工作資格，只要連續居留5年，最近一年平均每月收入達基本工資兩倍，即可申請定居、取得台灣身分證；但政策引發民意反彈，多位民進黨立委也持質疑態度。陸委會副主委邱垂正今受訪時證實暫緩，並表示因為要加強與社會溝通、對國會說明，爭取支持、整合共識後，再來推動。

為解決現行港澳專業人才來台工作，只能居留、無法定居問題，陸委會4月下旬表示，內政部將於5月1日公告「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法修正案」，將開放港澳專業人士在台工作連續居留5年，每年居住183天以上，最近一年每月收入達中央勞動主管機關公告的基本工資兩倍，便可申請定居。

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然而，此項政策引發部分民意反彈，多位民進黨立委也對於驟然開放持保留態度；立法院外交及國防委員會昨邀請國安局、陸委會進行專案報告，多位立委即針對港澳白領放寬政策提出質詢。

據指出，內政部不會在5月1日公告此項修正案；對此，邱垂正今受訪時證實暫緩，指出原先希望在5月上路，但因為還要進一步加強溝通，對社會各界、國會進行說明，希望能爭取共識。

針對放寬港澳白領專才定居許可的目的，邱垂正說，就是希望顧及國家安全、吸引台灣所需要的專業人才，並兼顧人道援助的政策目標，原先是希望尊重主管機關內政部移民署公布後，來進行溝通，但因為社會有疑慮，因此先和有疑慮的團體、國會進一步來說明，來爭取支持，整合共識後再來推動。

至於未來修正案是否會進行微調，邱垂正指出，目前會先檢視各界關心的國家安全問題、社會產業需求和社會資源排擠等，是否有做好完整規劃，會和社會各界、關心的立委，來做溝通說明。

最後，邱垂正說，不僅是要溝通，還會強化相關行政程序，在兼顧國家安全，吸引專業人才符合國內所需，先做好溝通後來推動，「還是希望盡速來推動」。

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