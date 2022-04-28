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    首頁　>　政治

    當市長願與228家屬面對面？ 蔣萬安：不會迴避

    蔣萬安傍晚接受《POP大國民》蔡詩萍專訪時說，未來面對228家屬不會迴避。（《POP大國民》提供）

    蔣萬安傍晚接受《POP大國民》蔡詩萍專訪時說，未來面對228家屬不會迴避。（《POP大國民》提供）

    2022/04/28 19:35

    〔記者陳昀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲日前拋出「軟性封城」引起各界譁然。積極備戰台北市長的國民黨立委蔣萬安今天說，拋出任何新名詞或政策，事前需要周延考慮，不是想到什麼就丟出來，像軟性風城一開始就造成大家恐慌。而對於未來若當市長，是否願與228家屬面對面？蔣萬安說：「該怎麼做就怎麼做，就這麼簡單，不會迴避！」

    蔣萬安傍晚接受《POP大國民》蔡詩萍專訪，被問到假如是台北市長，處理疫情會比柯文哲更穩健嗎？他回答說，處理疫情一定要尊重專業、相信科學，絕對不能參雜任何政治考量，拋出新名詞或政策，事前也要周延考慮，不是想到什麼就丟出來，像中央的3+4方案就是非常倉促草率，同樣的，柯市長拋出軟性封城，隔天到議會備詢才解釋清楚，一開始沒講清楚具體措施，大家也會恐慌、無所依據。

    被問到有信心與中央政府的協調會比中央好嗎？蔣萬安回應，攸關防疫就必須就事論事，國家碰到危難，中央、地方政府要充分合作，溝通就很重要，如果有任何意識形態介入，真正受害就是老百姓，當然碰到選舉就沒有辦法，政黨政治必須把很多立場說明清楚，這是大是大非。

    蔣萬安坦言，從第一次參選立委就常因身世被攻擊，對於民眾如何看待兩位蔣總統非常坦然跟驕傲，引以為傲的就持續、被批評的就虛心接受並改進，但他強調，當大家在評價兩位蔣總統時，要了解歷史是連續的，不能脫離歷史脈絡的發展。

    最後主持人追問，未來每年2月28日，會像歷任市長一樣跟家屬面對面，即使被吐口水也不退縮嗎？蔣萬安回說：「該怎麼做就怎麼做，就這麼簡單，不會迴避。」

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