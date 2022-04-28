港澳「環保工作者」來台5年變國民 立委：台灣缺這些人才嗎？

民進黨立委林靜儀指出，政府將放寬港澳白領來台工作範圍，但專業工作包含環境保護工作等，質疑台灣真的有欠缺這些人才嗎。（林靜儀國會辦公室提供）

2022/04/28 17:30

〔記者吳書緯／台北報導〕政府將在5月1日放寬港澳「白領專業人才」來台工作資格，只要連續居留5年，最近一年平均每月收入達基本工資兩倍，即可申請定居、取得身分證，卻引發一些反彈，有的立委辦公室抗議電話接不完；民進黨立委林靜儀今（28日）指，陸委會聲稱的專業人才包含「環保工作者」、獸醫、律師等，但台灣真的缺這些人才嗎？她呼籲，陸委會應做好社會溝通，減輕民眾疑慮。

立法院外交及國防委員會今邀請國安局長陳明通、陸委會副主委李麗珍報告「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」，並備質詢。

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林靜儀質詢時指出，中國對於香港的傷害大概已經很難回頭，政府無論是香港難民收容、移民收置，都必須對要跟社會溝通，讓社會解除疑慮的狀態，不然造成對峙不是好事，而區域立委不斷被民眾詢問政府要開放到什麼程度，但依造現有資訊，很難解除民眾疑慮，呼籲政府不是用強硬方式處理，而是要跟民眾溝通。

林靜儀進一步表示，陸委會表示因為台灣少子化，有專業人才需求，所以依照「就業服務法」第46條所規範的「專業工作」，開放港澳專業人士來台就業，滿5年等相關條件可變成定居，但所列的專業工作竟包含環境保護工作、移民服務工作、獸醫、律師等，怒批「台灣很需要這些人才嗎」。

李麗珍說，「能不能請港蒙處同仁回答」；陸委會港澳蒙藏處專門委員蔡碧家表示，就是依「就業服務法」的標準，對外國籍、港澳皆是，並強調不是直接可以來台從事工作，還是要通過專門性技術性考試。

林靜儀指出，目前外籍白領、未來外籍藍領想在台工作，都只能申請在永久居留，若進一步要申請歸化台灣，需要放棄原有國籍，但是政府針對港澳專業人才，竟然是開放可以申請定居（取得台灣身分證），不用放棄原有國籍。

針對過往港澳投資移民出現「假投資，真移民」，為避免再度發生「假工作，真移民」的情況，蔡碧家表示，陸委會有在盤點未來可能假工作，真移民態樣，會做妥適處理。

林靜儀說，台灣歡迎很多認同台灣的人士來台，但目前將公布的法規，沒有解決民眾對新住民的疑慮，身為第一線民意代表，察覺現在的溝通非常困難，政府的作為，會傷害想要留台的外國人和港人，需要有好的配套跟更多審查機制，建議新制度不要在5月1日上路，因為現在沒有溝通清楚。

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