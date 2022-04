英外相促確保台灣自衛 外交部致謝：持續深化合作

外交部發言人歐江安。(記者楊丞彧攝)

2022/04/28 13:28

〔記者楊丞彧/台北報導〕英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)於倫敦時間27日晚間在倫敦金融城市長官邸晚宴發表約20分鐘外交政策演說,呼籲北約盟友確保台灣等民主政體的自我防衛能力。針對媒體提問,外交部發言人歐江安今天在外交部例行記者會上回應,對於英國外相的挺台相關言論,以及支持我國強化自我防衛能力,外交部表示肯定與感謝。

歐江安表示,外交部已注及英國外相特拉斯27日發表外交政策演說內容,包括強化北約(NATO)成員應對全球化的挑戰、深化與日本及澳洲等盟友合作以保障印太地區安全、結合硬實力與經濟安全打造全球安全架構等重要概念,進一步體現「人人為我、我為人人」的北約精神。

歐江安指出,有關英國外相特拉斯特別提及「我們必須確保向台灣這樣的民主政體有能力自我防衛」(we must ensure that democracies like Taiwan are able to defend themselves),外交部表示肯定與感謝;我方將持續與英國等理念相近國家深化合作,共同維護台海安全與印太區域的自由開放。

歐江安強調,台灣將與民主夥伴團結一致,持續提升自我防衛能力,嚇阻威權政體的侵略與擴張,攜手建構自信、勇敢的和平繁榮世界。

